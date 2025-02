Marcos Llorente: "Un punto en el Bernabéu siempre hay que valorarlo"

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Atlético de Madrid Marcos Llorente confesó que tienen que "valorar" puntuar en el Santiago Bernabéu después del empate (1-1) de este sábado ante el Real Madrid, y apuntó al nivel que muestra el equipo rojiblanco "contra los grandes".

"Nos vamos con una sensación rara, yo he tenido un par de centros claros que no he tenido precisión. Hay cosas positivas y un punto en el Bernabéu siempre hay que valorarlo", dijo en zona mixta después del derbi madrileño que dejó a los blancos en el liderato de LaLiga EA Sports, con un punto más que el Atlético.

Llorente confió en que siga la buena línea rojiblanca hasta final de temporada. "Satisfecho no, hay que valorarlo, pero nos hemos quedado con la sensación de que podíamos haber hecho un poco más al final. Estamos haciendo un gran trabajo, nos estamos esforzando mucho. Vamos a llegar muy bien a final de temporada, era un partido importante pero para nada decisivo", afirmó.

"Iba perdiendo 0-1 en su casa y tiene que apretar. Son grandes jugadores y te hacen mucho daño. Han salido enchufados. Va a ser bonito, estamos tres equipos muy pegados, vais a disfrutar", añadió sobre la reacción del Madrid en el segundo tiempo y la lucha por la Liga, antes de destacar el nivel de su equipo.

"Tanto en la Champions como con los equipos grandes estamos haciendo buenos partidos, son buenos partidos para medirse y el equipo está dando la talla y jugando bien", terminó.