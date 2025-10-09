Marcos Llorente: "Soy igual de feliz viniendo a la selección que sin venir"

"Es más bonito ganar un derbi que al Barça"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Marcos Llorente confesó que le sorprendió la llamada de la selección para el camino al Mundial y lo celebró por su buen momento personal en el Atlético, aunque añadió que la convocatoria no cambia su estado de felicidad actual.

"La selección no es algo que me preocupe, es un privilegio. Soy igual de feliz viniendo a la selección que sin venir. La selección no es algo que me quite el sueño", dijo en una entrevista a 'El Partidazo de la Cadena Cope', recogida por Europa Press.

Llorente apuntó que "lo importante es el club", pero reconoció su sorpresa por la llamada de un Luis de la Fuente con el que tiene buena relación. "Sí, me ha sorprendido. No lo pensaba. Las veces que hemos coincidido siempre he considerado que tengo una gran relación con Luis de la Fuente", afirmó este miércoles por la noche.

El jugador madrileño, que repasó algunos de los secretos de su vida saludable y condición física, reconoció que le fastidió quedarse fuera de la Eurocopa aunque también lo entendió. "Estoy en el momento más feliz. A nivel profesional, quizá el año que ganamos la Liga. En el momento más feliz, seguro", dijo.

"Estoy disfrutando mucho esa posición, disfruto defendiendo, robando el balón, cuando te encaran extremos buenos y no son capaces de desbordar y luego tengo bastante libertad para ir arriba. Es verdad que hay partidos que disfrutaría más jugando más arriba, pero no se puede tener todo", añadió sobre su consagración en el lateral, a pesar de que tuvo su época de "bloqueo".

Además, Llorente repartió a partes igualas las opciones de ganar la Liga, y reconoció como especial el triunfo (5-2) en el derbi. "Se disfruta, me gusta más ganar un derbi que ganar al Barça. Se disfruta porque no estamos acostumbrados a tener un resultado tan amplio, siempre estamos ahí por la mínima. Ir dos o tres goles por encima de un grandísimo equipo, te da tiempo a disfrutar de esos últimos minutos del partido. Es más bonito ganar un derbi que al Barça, también por lo que transmite la afición", comentó.