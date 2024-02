Marcus Cooper: "¿Abanderado en París? Es difícil de expresar con las palabras de la RAE"

"El éxito es llegar al día 'D' y ser tu mejor versión", dijo el palista, que pronosticó 5 medallas para el piragüismo español en los Juegos



MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El palista Marcus Cooper Walz, campeón y subcampeón olímpico en Río 2016 y Tokyo 2020, admitió que "es difícil de expresar" lo que sentiría si es el abanderado del Equipo Olímpico español en la ceremonia de inauguración de los Juegos de París, que tendrá lugar el 26 de julio, y auguró 23 medallas para la delegación nacional, cinco de ellas en el piragüismo.

"A veces, dejo volar la imaginación y me veo portando la bandera, pero estoy igual de ilusionado y humilde en este aspecto, y hasta que no se confirme oficialmente no cantaré victoria. Para mí significaría, bueno, es difícil de expresar con las palabras que tenemos en la RAE. 'Wow', me faltarían palabras para ello", dijo en una entrevista a Europa Press en París el embajador del programa 'Talento a bordo' de Iberia.

El tiempo ha pasado "volando" para Marcus Cooper desde aquella plata histórica del K-4 500 metros -compuesto también por Saúl Craviotto, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade- en Tokyo 2020, y más aún del oro olímpico en Río de Janeiro cuando era un joven desconocido, impulsado por la becas 'Podium' de Telefónica.

"Parece que fue ayer cuando aterrizamos de Tokio, pero desde el día uno ya estaba compitiendo. Para mí, el primer entreno del año ya cuenta igual que el último y estoy todo el rato pensando únicamente en París", desveló en la décima planta de un hotel próximo a la Torre Eiffel y a su sueño de la tercera medalla en unos Juegos.

A pesar de esas dos medallas olímpicas, Cooper Walz cree que lo único en lo que ha mudado es en la confianza, en saber que el trabajo conduce a la recompensa. "La lección que he aprendido es que sí que vale la pena el esfuerzo. Porque sé que luego sí que vienen los resultados. Tengo esa experiencia de que sé mis virtudes, mis defectos, lo que valgo y cómo entrenar", explicó.

A su juicio, las medallas son "algo simbólico", aunque representa todo lo que ha luchado por obtenerla. "A mí no me gusta realmente medir los éxitos en medallas, en una recompensa tangible, sino que el verdadero éxito está en llegar a esa prueba el día 'D' y conseguir ser tu mejor versión. Si tienes una medalla olímpica es que has conseguido ser tu mejor versión sí o sí", indicó.

"VAMOS CON EL EQUIPO MÁS POTENTE EN UNOS JUEGOS"

El piragüismo español ganó 13 medallas en el último Mundial en Duisburgo (Alemania), y será uno de los deportes estrella en la delegación nacional que viaje el próximo verano a París. "Me gusta presumir de que el piragüismo está siendo el 'deporte rey' en cuanto al número de medallas olímpicas en estos últimos dos Juegos. Estamos con vela a nivel histórico de España y puede que en París acabemos siendo el mejor deporte", deseó.

En este sentido, el palista de origen británico asume esa "presión" como algo "positivo". "En mi grupo nos lo tomamos muy bien. Somos los primeros que nos ponemos presión. Porque sabemos que valemos eso y que lo podemos llegar a conseguir. Está claro que en el piragüismo estamos haciendo las cosas bien. Vamos a ir con un equipo muy potente a París, quizás el más potente con el que se haya ido a unos Juegos. Yo apostaría por 5 medallas en piragüismo, lo cual es mucho", pronosticó.

A nivel individual, el doble medallista olímpico también asimila que el foco está fijado en su papel en París. "Sí que siento mucha presión. Se cuenta ya con que mi equipo y yo vamos a volver con una medalla al menos. Pero la acepto y me gusta esa presión realmente. Yo mismo soy el primero que se presiona y el primero que dice orgullosamente que tiene el objetivo más ambicioso de su vida: volver con dos éxitos. Es un reto gestionar esa presión, esos nervios y esas sensaciones que son intrínsecas en el deportista élite", argumentó.

Al margen de los resultados en el canal de piragüismo de Vaires sur Marne, España, según él, romperá el histórico 'techo de cristal' de los Juegos de Barcelona'92 y sus 22 medallas. "España va a volver con 23 medallas, exactamente, de París. De esas 23 medallas, 5 van a ser del piragüismo", insistió, convencido, el 'abanderado' de las ilusiones y metales nacionales en París 2024.