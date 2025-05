Maresca: "Con dinero no se ganan partidos ni títulos"

07 May 2025, United Kingdom, London: Chelsea manager Enzo Maresca speaks during the team's press conference at Stamford Bridge ahead of Thursday's UEFA Conference League semi final soccer match against Djurgardens IF. Photo: Ben Whitley/PA Wire/dpa

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, ha asegurado que Manuel Pellegrini, con el que se reencontrará este miércoles en la final de la Conference League ante el Real Betis, le ha permitido "aprender muchas cosas", entre ellas "tratar a los jugadores como si fueran tus hijos", y ha explicado que "con dinero no se ganan partidos ni títulos", después de que Isco recalcase la diferencia económica entre ambos clubes.

"Con dinero no se ganan partidos, no se ganan títulos. Compartí dos años de mi carrera como jugador con Isco y lo conozco bastante bien, es un jugador fenomenal. Mañana será un partido de fútbol para que el equipo reaccione, para que digan que están listos, que tienen confianza, en lugar de decir 'trabajo hecho, no necesitamos preocuparnos demasiado por este partido'", declaró en rueda de prensa.

Además, explicó que alzar el trofeo puede permitirles dar un salto de calidad. "El mensaje en las últimas 48 horas ha sido que hicimos algo importante, pero que si queremos confirmar que nos estamos convirtiendo en un club importante, necesitamos la confianza y el deseo de ganar el título. Mañana será un partido diferente, una final y es un partido que queremos ganar a cualquier coste", indicó.

En este sentido, insistió en que la Conference es "importante" para ellos. "Lo ha sido desde el primer día y tenemos que intentar ganarla. Sería bueno ganar, ya que seguiríamos construyendo una mentalidad ganadora. No puedes construir una mentalidad ganadora si no ganas partidos", dijo. "Hemos jugado muchos partidos esta temporada y solo nos queda uno más. Cada día es una oportunidad para demostrar que queremos mejorar y que queremos competir por títulos importantes", añadió.

"He dicho varias veces durante la temporada que para mí ya era una buena temporada por diferentes razones. Puede ser una muy buena temporada si terminábamos en el 'top 4' o el 'top 5' y si podemos ganar la final mañana. El primer objetivo lo conseguimos el sábado pasado y espero que podamos conseguir el segundo mañana", continuó.

Con un triunfo este miércoles, además, acallarían las críticas. "En nuestro peor momento durante la temporada, en febrero-marzo, cuando nos dejamos puntos, muchas personas no hablaban bien de nosotros. Somos el equipo más joven en la historia de la Premier League, pero al mismo tiempo, son hombres. Yo les digo 'chicos, hoy es una oportunidad para decir que no somos jóvenes, que somos maduros para competir'", expuso.

En otro orden de cosas, el técnico italiano desveló cuál es la lección más valiosa que le ha dado Manuel Pellegrini, que fue su entrenador y con el que aprendió como entrenador. "He aprendido muchas cosas de Manuel, pero si me tengo que quedar con una, que él siempre me decía, es que hay que tratar a los jugadores como si fueran tus hijos. Yo acabo de decir que tengo cuatro hijos y 25 más dentro del campo, y es algo que me he quedado entre las cosas que he podido aprender con Manuel. Nos conocemos los dos", señaló.

Sin embargo, Maresca recalcó que su pasado como jugador del Sevilla FC no jugará en este encuentro. "Es una final entre Chelsea y Betis, estoy aquí representando al Chelsea y mi pensamiento está solamente en esto. El Betis este año lo ha hecho muy bien, le ha ganado también a equipos importantes en España. Es un equipo que es peligroso ante todo por lo que quiere el entrenador y por la calidad de jugadores que tiene", subrayó.

Por último, el preparador 'blue' no quiso hablar del futuro de Jadon Sancho. "No es el momento. Tenemos una final en 24 horas. Hablaremos del futuro, pero en este momento no hay ninguna decisión tomada sobre Jadon Sancho ni sobre los otros jugadores", concluyó.