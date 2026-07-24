Maresca y el futuro de Rodri: "Necesita descansar y después volverá aquí con nosotros"

Archivo - 24 November 2025, United Kingdom, London: Chelsea manager Enzo Maresca looks on during a press conference ahead of Tuesday's UEFA Champions League soccer match agianst Barcelona Stamford Bridge, London. Photo: Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo técnico del Manchester City, Enzo Maresca, expresó este viernes que Rodri Hernández "necesita descansar y recuperar" tras el Mundial y una "operación el lunes", pero después "volverá" a la disciplina 'cityzen', respondiendo a las especulaciones sobre el centrocampista español.

"Hay que decir que, cuando se trata de un gran jugador, siempre hay especulaciones, pero no me preocupa. Creo que es normal, sobre todo porque se está hablando del Mundial y fue el mejor jugador, o uno de los mejores, y creo que cualquier entrenador querría tener a Rodri en su equipo", reconoció Maresca en su primera rueda de prensa como entrenador del City.

Después de las informaciones que vinculan al mediocentro español, flamante campeón del mundo y MVP del torneo, el técnico italiano intentó despejar dudas. "Se sometió a una operación, creo que el lunes, y necesita unos días de descanso, tiene que recuperarse y, después, volverá aquí con nosotros", defendió.

Además, Maresca reconoció que se siente "como en casa" en el conjunto 'cityzen'. "Me siento muy bien. La sensación desde el primer día ha sido fantástica, estoy feliz. Me gustaría decir que es un privilegio relevar a Pep (Guardiola); la razón por la que el club decidió elegirme significa que para mí es un privilegio", comentó.