María José Pérez se marcha del Costa Adeje Tenerife tras más de una década en el club

Archivo - Maria Jose Perez of Granadilla Tenerife in action during the spanish women cup Semi Finals 1, Copa de la Reina, football match played between UDG Tenerife and Sporting Club de Huelva on May 24, 2022, in Alcorcon, Madrid Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La española María José Pérez se ha despedido este martes del Costa Adeje Tenerife, club del que se marcha, tras solicitar su desvinculación, siendo leyenda del conjunto tinerfeño tras más de una década de "entrega, goles, compromiso y pasión por sus colores".

La futbolista solicitó su desvinculación en una decisión muy meditada, con la intención de afrontar nuevos retos deportivos. Así, el Costa Adeje Tenerife Egatesa y María José Pérez separan sus caminos deportivos con "el orgullo de una historia compartida que ya forma parte del patrimonio emocional del club y del fútbol femenino canario", apunta el comunicado.

Mari José Pérez llegó al conjunto tinerfeño en 2013, el mismo año de la fundación del club. Desde entonces, su nombre quedó ligado de manera inseparable al crecimiento de la entidad, convirtiéndose en una pieza "clave del proyecto" desde sus cimientos y en una futbolista "irrepetible para varias generaciones de aficionados y jóvenes futbolistas" que crecieron viendo a la futbolista natural de Añaza.

"La entidad blanquiazul se despide de una jugadora que ha sido mucho más: ha sido identidad, ejemplo y orgullo para el club, para Tenerife y para Canarias. Su huella permanecerá para siempre en la historia blanquiazul y desde el club se le desea la mayor de las suertes tanto en lo personal como en lo profesional", concluye la nota.