María Méndez: "La plantilla es consciente de lo que nos jugamos en esta eliminatoria"

Maria Mendez of Real Madrid CF in action during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Real Madrid and CD Costa Adeje Tenerife at Alfredo Di Stefano stadium on February 22, 2026, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

VALDEBEBAS, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del Real Madrid María Méndez ha comentado este martes que es consciente de lo que se juega el equipo "en esta eliminatoria" y que saben que tienen "calidad para enfrentarse a cualquiera", pero que deben demostrar que pueden mantener un nivel alto de juego ante un gran equipo "durante 90 minutos".

"Tenemos que dar continuidad a la solidez defensiva, aunque no será fácil. La plantilla es consciente de lo que nos jugamos en esta eliminatoria. La mentalidad es buena y hemos dado un paso hacia delante. Sabemos que nos van a exigir pero la plantilla tiene calidad para enfrentarse a cualquiera", afirmó la central del Real Madrid en la rueda de prensa previa a la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, que enfrenta a las blancas ante el FC Barcelona.

María Méndez recalcó que el equipo trabaja día a día para superarse y "ganar a los grandes". "No considero que tengamos una barrera ante el Barça a nivel mental. Estamos entrenando muy bien, y hemos estado ya muy bien contra equipos de nivel parecido al del Barça", agregó.

La central ovetense destacó que ya han hecho tramos de partido "muy buenos" contra "equipos de primer nivel". "Ahora tenemos que demostrar que podemos hacerlo durante 90 minutos. Hay que seguir empapando a la gente de lo que hacemos, y seguir animando a la afición para que siga viniendo al Di Stéfano", animó.