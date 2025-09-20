María Pérez: "Gracias a Antonella Palmisano tuve un sueño y sigo en él"

"Hago esto porque disfruto y hago disfrutar"

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La atleta española María Pérez, que este sábado conquistó su segunda medalla de oro en estos Mundiales de atletismo de Tokio al ganar la prueba de 20 kilómetros marcha, ha reconocido que gracias a la italiana Antonella Palmisano, amiga y gran figura de la marcha y que le entregó la bandera de España tras cruzar la meta, tuvo "un sueño" y que sigue en él, además de reconocer que no busca establecer "récords' sino "disfrutar".

"Creo que adelanté todo lo que iba a pasar. Puse las cartas sobre la mesa después del 35 y creo que todas han jugado muy bien sus bazas. Me quito el sombrero con todas las rivales, sobre todo con las que han doblado desde el 35 al 20, porque es mucho", señaló tras la carrera en declaraciones a la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Todo para coronar su participación en la capital nipona con un doblete dorado. "No hago esto por batir récords, lo hago porque disfruto. Porque ahora sí que disfruto; si antes era la que se ponía la presión, ahora disfruto como una enana. Hoy le decía a Antonella -Palmisano- 'estoy supernerviosa pero estando aquí a mi lado, estoy relajada'. Cuando soy feliz, tengo que disfrutar. Disfruto y os hago disfrutar a vosotras, así que ese es el mayor premio que me llevo", expresó.

"La vida es esto, disfrutar, emocionarse... Algo que he aprendido en el deporte es que esto no es individual, sino colectivo. A veces, la presión que nos metemos los deportistas está bien, pero si tengo que dar un consejo es seguir disfrutando del deporte. He hecho la mejor preparación del mundo, pero me he sabido rodear de la mejor gente posible. Si tengo que dar un consejo es que sean ellos mismos y que disfruten, porque si uno disfruta sale lo mejor de cada uno", prosiguió.

Además, reconoció que fue "muy especial" y que "no" se esperaba que su amiga Antonella Palmisano, oro en Tokyo 2020 en el 20 km y que corrió el 35 km el pasado sábado, le haya dado la bandera española en la meta en el Estadio Nacional. "En la meta me he emocionado cuando Antonella, que no me lo esperaba, me ha dado la bandera", reconoció.

"Los éxitos no son individuales, sino colectivos. He de agradecer a Antonella y a su equipo de trabajo todo, porque forman parte de este éxito. Gracias a ella, a que en su día fue campeona olímpica aquí en Japón, yo tuve un sueño y sigo en ese sueño", finalizó visiblemente emocionada sobre la italiana.