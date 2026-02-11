María Pérez: "Hay que darle pausa al cuerpo y, sobre todo, disfrutar del deporte"

Maria Perez attends an interview for Europa Press at CSD headquarters, on January 27, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marchadora española María Pérez, oro en la prueba de relevo mixto y plata en la prueba de 20 km en los Juegos de Paris 2024, defendió que su cuerpo le pedía "un respiro por las lesiones", por lo que necesitaba "una pausa", porque "hay que disfrutar del deporte", al mismo tiempo que agradeció el reconocimiento a su "trabajo" desde hace "muchos años" para recibir el Premio Reina Letizia de 2024.

"Es un reconocimiento a un trabajo que se lleva haciendo muchos años, desde la Federación, desde nuestros cuerpos técnicos, pero sobre todo ha sido volver al año que tanto Álvaro (Martín) como yo fuimos felices, es volver unos años atrás donde todavía él era deportista. Entonces, creo que más que reconocimiento a mi labor ha sido el juntarme con un excompañero, con un amigo y conseguir la máxima distinción que te puede dar tu país", dijo a los medios tras la gala de los Premios Nacionales del Deporte.

Pérez reconoció que la imagen del abrazo con la Reina Letizia tras el oro en relevo mixto en Paris la guardará "toda la vida". "Después del oro en relevo mixto en París, vi a la Reina. Nunca nos educan a cómo hay que tratar a Sus Majestades, y veía que venía corriendo hacia mí a abrazarme y yo decía, 'voy sudando, voy empapada de agua', pero me dijo que daba igual", relató.

La marchadora afirmó que el Europeo de Birmingham, que se celebrará del 10 al 16 de agosto, es su "principal" objetivo en 2026, después de un año en el que el cuerpo le "pedía un respiro por las lesiones y también mentalmente". "Hay que dar visibilidad a la salud mental, hay que darle al cuerpo pausa y, sobre todo, disfrutar del deporte, de las pequeñas cosas", reflexionó.

Finalmente, elogió la labor de la Universidad Católica de Murcia (UCAM). "Me llena de orgullo porque es una de las universidades que más deportistas tiene becados, que hace que compatibilicen su vida deportiva con su vida social que tiene todo el mundo después del deporte. Gracias a ellos muchos de los deportistas que hoy están retirados tienen una carrera universitaria o tienen un puesto de trabajo", destacó.

"Cuando terminan, hay ese vacío que a veces en otros países no ocurre y que aquí pues estamos intentando que también no se limite, porque vivimos en una sociedad que ya nos limita, a partir de los 30 años ya somos mayores para entrar al mercado laboral. Todo el mundo queremos medallas pero también creo que hay que agradecer a esos deportistas que lo dan todo, apoyan todo y pierden mucho tiempo. El tiempo y las personas no vuelven y muchos de nosotros perdemos mucho tiempo y muchas personas para hacer a muchísima gente feliz", concluyó.