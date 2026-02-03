María Pérez: "No estoy para hacer historia, estoy para superarme a mí misma"

Maria Perez attends an interview for Europa Press at CSD headquarters, on January 27, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La atleta española María Pérez, campeona del mundo de 20 y 35 kilómetros marcha, no esconde que la marcha, "el patito feo del atletismo", ha logrado estar "bien valorada" en España gracias al "respeto" que se han ganado en los últimos años "a base de resultados" como sus cuatro oros mundiales y su oro y su plata olímpicas, mientras que tiene claro que su misión no es "hacer historia" sino superarse a sí misma y "encontrar esa motivación y esos retos diferentes".

"Hemos sido el patito feo, pero cuando han llegado las grandes citas, el patito feo es el que más medallas ha sacado. No hay que contar solo las medallas, en Tokyo 2020 fueron tres cuartos puestos. No todo el mundo puede decir tener tres cuartos puestos. Yo creo que hemos sido la más maltratada dentro del atletismo", subrayó Pérez en una entrevista a Europa Press como una de las embajadoras de 'Iberdrola', donde recuerda que los marchadores han sido "los deportistas que más" se han tenido que "adaptar en los últimos años para conseguir grandes éxitos".

La granadina atiende en el CAR de Madrid a este medio en pleno inicio de la temporada 2026, "un 'poquito' más tranquila en casa" con entrenamientos no muy exigentes, pero "con ganas de ver qué pasa este año" tras un 2025 de despedidas. "El 2025 lo defino como una despedida a las dos distancias dado que el 20 y el 35 van a cambiar este año a la modalidad de media y maratón, así que una despedida perfecta y redonda", destacó.

Pero que prepara de la misma forma porque "no hay mucha diferencia". "Ahora solo tengo que hacer un kilómetro y cien metros más, pero me lo preparo igual que cuando preparaba el 20", agregó la andaluza, al mismo tiempo que reitera en vivir esta campaña "un poco más tranquila" después de cuatro veranos doblando y de un 2025 que le disipó ciertas "dudas".

"Después de un 2024 pletórico, de conseguir dos medallas olímpicas, siempre está ese runrún en la cabeza de un deportista, que cuando consigue el mayor sueño no sabe si va a ser igual de competitiva después. Y he aprendido que sí", señaló la de Orce de la misma forma que ha aprendido "a disfrutar del camino". "Porque esa presión, ya que no solo es la que nos impone la sociedad, sino la que el mismo deportista se impone, de querer tener esas medallas que muy pocos son los privilegiados de tenerlas. Entonces al tenerlas, la verdad que disfruto muchísimo más del proceso", considera.

En esa línea, María Pérez admite que no le sobrevuela "ningún miedo" en la cabeza tras este periodo de éxitos donde cree que si su cuerpo le pudiera escribir una nota con respecto, le agradecería por tomarse este inicio de temporada más relajada. "Ahora mismo me estaría diciendo 'gracias por darme ese pequeño descanso que me vas a dar ahora, que solo hay una distancia que es la media maratón y que en tu cabeza no está lo de querer doblar' porque yo creo que ha sufrido bastante estrés el cuerpo", reconoce.

Y es que desde el 2023, la marchadora española suma cuatro medallas de oro mundiales y un oro y una plata olímpicos en donde el mayor sacrificio ha sido perder tiempo con la familia. "Al final son a las personas que más tiempo le quitamos cuando nosotros queremos conseguir un éxito. Creo que sin ellos no sería posible y a veces le quitamos la importancia que tiene, pero gracias a mi entrenador llegamos en las mejores condiciones. Es la persona invisible del gran éxito y la que realmente está todo el día planificando y calentándose la cabeza", recalcó sobre la figura de Jacinto Garzón.

"A BASE DE RESULTADOS SE HA TENIDO MÁS CONSIDERACIÓN EN LA MARCHA"

Gracias a ese gran trabajo, María Pérez fue nombrada como Mejor Atleta Mundial de las disciplinas de fuera del estadio por World Athletics, un reconocimiento que ha llegado después de "conseguir seis medallas en tres veranos" y que supuso que por primera vez la federación internacional la invitara a una gala.

"Creo que es un reconocimiento a la marcha atlética en general, al mundo del atletismo español, por todo lo que han trabajado durante tantísimos años y que como yo, muchísimos deportistas que han pasado, han conseguido grandes hitos en nuestro deporte y que no han sido premiados, siendo merecedores", explicó con cierta resignación.

En este sentido, opina que a nivel internacional la marcha "no está bien valorada", pero que en España sí lo está gracias a "ese respeto" que se han ganado con el paso de los años. "A base de resultados se la ha tenido más consideración. Álvaro (Martín) también lo reivindicaba. Yo creo que habría que hablar con los deportistas más laureados de la marcha atlética que ya están retirados y que vieran esa diferencia para poder comparar. A mí me gustaría ver la comparación que ellos hacen de cómo lo vivieron en su época a cómo está a día de hoy", valora.

"Y lo que no tienen en cuenta es que los que más sufren también son las nuevas generaciones que tienen dudas. ¿Será olímpico en Los Angeles las dos distancias o uno? Este mismo año nos hemos enterado, a mitad de año, que la maratón mixta dejaba de ser olímpica, que sólo iba a haber una prueba, la media maratón", lamentó.

De cara a los Juegos Olímpicos de Los Angeles de 2028 será su última cita olímpica "antes de la maternidad" y que espera que se lo pongan "difícil". "Eso quiere decir que el nivel de España sigue aumentando y que tengo que estar ahí, manteniéndome en forma, con ganas y ambición, porque sé que están esas pequeñas promesas dando fuerte. No tengo mi plaza todavía", apuntó.

"Primero está en 2026 Birmingham (Inglaterra), luego 2027, que es donde se empezarán a jugar esas plazas en el Mundial de atletismo de Pekín (China) en media maratón y habrá que quedar entre las ocho primeras, que será el requisito que ponga la federación para poder tener ese billete para los Juegos. Así que con ganas de buscar esa clasificación cuanto antes y me dé la relajación para hacerlo bien como lo hemos hecho estos años atrás", prosiguió al respecto.

Para ello, tiene claro que es importante contar con patrocinadores "porque sin su apoyo y sin su ayuda, el deportista no tiene esa tranquilidad" para poder entrenar y prepararse adecuadamente. "Gracias a patrocinadores como 'Iberdrola', que es uno de los mayores que tengo, he conseguido grandísimos éxitos. Da ese apoyo y esa visibilidad a deportes minoritarios o deportes no profesionales, pero que cada cuatro años están en los Juegos Olímpicos", ensalzó.

Finalmente, María Pérez confiesa que se siente "muy querida" por la afición española y que quiere que se le recuerde por "ser un buen ejemplo" cuando deje la marcha. "No que me recuerden por las medallas que he conseguido, ni que tampoco comparen a las nuevas generaciones conmigo, porque cada persona es un mundo y creo que cada uno se merece lo mejor. No estoy aquí para hacer historia, sino que estoy aquí para superarme a mí misma, para encontrar esa motivación y esos retos diferentes", concluyó.