Mariano García, campeón del mundo de 1.500 en pista cubierta

Mariano García - Europa Press/Contacto/Igor Jakubowski

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Mariano García se proclamó campeón del mundo de 1.500 metros al imponerse en la final de este domingo en los Mundiales de pista cubierta que se están disputando en Torun (Polonia).

La 'Moto' García dominó la carrera de principio a fin y dio a España el primer oro del Mundial, tercera medalla tras las platas del relevo 4x400 mixto y de Quique Llopis en los 60 metros vallas el sábado. Para Mariano García supone su tercer oro internacional, campeón del mundo 'indoor' también en 800 metros en 2022 y campeón de Europa de 800 al aire libre el mismo año.