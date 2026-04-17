Marina Muñoz y Alejandra García, ganadoras de los premios Carrera Dual del CSD

Archivo - La triatleta segoviana Marina Muñoz. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La triatleta Marina Muñoz y la remera Alejandra García han sido las ganadoras de los premios Carrera Dual, con los que el Consejo Superior de Deportes (CSD) reconoce el doble mérito deportivo y académico de los y las jóvenes deportistas españoles y españolas.

En la categoría 'Élite Dual-Enseñanzas Superiores', que reúne a deportistas que han cursado estudios universitarios, de Formación Profesional de Grado Superior y de Enseñanzas Artísticas Superiores en el curso 2024/2025, la vencedora es la triatleta Marina Muñoz. Estudiante de Medicina en la Universidad de Valladolid, en 2025 se proclamó subcampeona del mundo de acuatlón y de cross. Su propuesta ha sido remitida por la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Las menciones honoríficas en esta categoría han recaído en el jugador de hockey Alejandro Alonso, estudiante de doble grado en Derecho y ADE en la Universidad de Cantabria, diploma olímpico en París 2024 y medallista de bronce en el Campeonato de Europa de 2025; y en el corredor por montaña Lluís Puigvert, estudiante de Medicina en la Universidad de Girona y campeón del mundo de skyrace y kilómetro vertical el pasado año.

En la categoría 'Talento Dual-Educación Secundaria', dirigida a deportistas que hayan cursado Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato o Formación Profesional de grado medio durante el curso 2024-2025 y que hayan nacido entre 2007 y 2010, la ganadora ha sido Alejandra García, a propuesta de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Estudiante de segundo de Bachillerato, en 2025 fue campeona de España de beach sprint, modalidad en la que logró el cuarto puesto en el Europeo y el quinto puesto en el Campeonato del Mundo juvenil.

Una de las menciones honoríficas en esa categoría ha sido para la taekwondista Adriana Rodríguez, líder del ranking nacional júnior y segunda en el ranking nacional sénior con 16 años, siendo estudiante de 4o de ESO, y subcampeona de España absoluta y medallista de bronce en el Campeonato de Europa cadete. La otra mención de honor ha recaído en la jugadora de pádel Martina Calvo, que con 16 años, mientras cursaba 1º de Bachillerato, se proclamó campeona de Europa con la selección española a nivel absoluto.

Con estos premios, impulsados a través del Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel (PROAD), el CSD refuerza su compromiso con la carrera dual, poniendo en valor y visibilizando el esfuerzo, talento, constancia y conciliación entre el rendimiento académico y deportivo de los jóvenes deportistas. Las candidaturas han sido presentadas por los órganos con competencias en materia deportiva de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Los nadadores Óscar Salguero y Anastasiya Dmytriv fueron los ganadores de los Premios CSD-Carrera Dual en su anterior edición, correspondiente a 2024. Salguero, graduado en Medicina, consiguió ese año el bronce paralímpico en París. Por su parte, Anastasiya Dmytriv firmó un año sobresaliente en el plano deportivo -con un oro y dos bronces en los Juegos Paralímpicos de París 2024-, y en el académico; en su caso, en edad escolar.

En la edición de 2023, por su parte, los premiados fueron el atleta Álvaro Martín y la judoca Marta Beorlegui. Además, en estos años han recibido una mención honorífica deportistas como la gimnasta Inés Bergua, la piragüista Tania Álvarez, la halterófila Marta García Rincón, el patinador Héctor Díez, el waterpolista Unai Lema, la golfista Andrea Revuelta y el nadador Jian Wang Escanilla.