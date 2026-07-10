Mario Gila ficha por el AC Milan hasta junio de 2031

Archivo - 15 March 2026, Italy, Rome: AC Milan's Ardon Jashari (L) and Lazio's Mario Gila battle for the ball during the Italian Serie A soccer match between SS Lazio and AC Milan at Stadio Olimpico. Photo: Alfredo Falcone/LaPresse via ZUMA Press/dpa - Alfredo Falcone/LaPresse via ZUM / DPA - Archivo

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Mario Gila Fuentes, central de 25 años, ha concretado este viernes su fichaje por el AC Milan hasta el 30 de junio de 2031, procedente de la SS Lazio tras haberse formado en las canteras del CF Damm, del RCD Espanyol de Barcelona y sobre todo del Real Madrid.

Nacido el 29 de agosto de 2000 en la propia Barcelona, completó su desarrollo de categorías inferiores en el Real Madrid Castilla y debutó con el primer equipo en la temporada 2021-22, formando parte de la plantilla merengue que ganó aquel título de LaLiga EA Sports.

"En el verano de 2022, se unió a la Lazio, donde disputó 120 partidos y marcó 2 goles a lo largo de cuatro temporadas, destacando por su regularidad y adquiriendo experiencia tanto en la Serie A como en competiciones europeas", subrayó el Milan en su nota de prensa.

"Debutó oficialmente con la selección española sub-21 el 23 de septiembre de 2022 y fue convocado en 2023 para el Campeonato Europeo sub-21, donde disputó 3 partidos. En 2025, recibió su primera convocatoria con la selección absoluta", concluyó la nota 'rossonera'.