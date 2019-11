Mario Hermoso: "No nos afectan las críticas, sabemos cuál es nuestro camino"

Publicado 05/11/2019 18:48:22 CET

Fútbol/Champions.- Mario Hermoso: "No nos afectan las críticas, sabemos cuál es

Fútbol/Champions.- Mario Hermoso: "No nos afectan las críticas, sabemos cuál es - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Atlético de Madrid Mario Hermoso aseguró que no les afectan las críticas recibidas durante las últimas semanas por la falta de puntería y explicó que están "tranquilos" porque saben cuál es el "camino" que deben seguir en la previa al partido de este miércoles frente al Bayer Leverkusen en Liga de Campeones.

"El equipo está unido, que es lo importante. Es verdad que no hemos tenido la suerte de que nos acompañasen los resultados, nosotros queremos ganar cada partido, pero esto es lo más difícil del fútbol. Somos personas exigentes y queremos dar saltos grandes para mejorar esto", indicó el central colchonero en rueda de prensa.

"Estas cosas que surgen fuera del vestuario (las críticas) no nos afectan. Sabemos cuál es nuestro camino, sabemos cómo trabajamos, los objetivos marcados y en eso creemos que es lo más importante", añadió Hermoso, que defendió a su compañero Diego Costa pese al difícil momento que atraviesa de cara al gol.

"Sabemos lo importante que es para todos. Por ejemplo, al principio Álvaro (Morata) no tuvo suerte de encontrar el gol, pero ahora sí. Y Diego lo conseguirá también. Es un ganador, un trabajador y le necesitamos dentro del equipo por su carácter y personalidad. Es uno de los jugadores más importantes del equipo, él no está contento y quiere marcar muchos goles. No está teniendo fortuna, pero seguro que los goles vendrán pronto", auguró Hermoso.

Además, el defensa rojiblanco reconoció la dificultad que ha tenido para adaptarse al Atlético en su primera temporada. "Nunca es fácil cuando te incorporas a un equipo, sobre todo al Atleti. Es un club que lleva muchos años trabajando muy bien, ha dado un salto espectacular con grandísimas plantillas y nunca es fácil para los nuevos. Los compañeros y el cuerpo técnico hacen todo para esa integración", dijo.

Y sobre su presencia en el once por las lesión de Savic, el ex del Espanyol tiene claro que "nunca es agradable" entrar por un motivo así. "Son situaciones que no son buenas, pero para eso está el equipo, para aprovechar oportunidades y ser útiles cuando el míster lo necesita. Cada uno aprovecha su momento cuando lo tiene", manifestó.

Por otro lado, Hermoso recordó que el Atlético es un equipo que se ha caracterizado en los últimos años por "defender muy bien". "Siempre ha sido difícil meter goles al Atleti, trabaja muy bien las líneas juntas y no sólo es trabajo de defensas y portero, es de todo el conjunto", sentenció el zaguero.

"NO NOS INFLUYE EL MAL ESTADO DEL CÉSPED"

Por último, el jugador colchonero dijo que no les preocupa el mal estado del césped del Bay Arena de cara al partido de este miércoles. Una situación que les impedirá entrenarse en la previa al choque con los alemanes.

"Nos acaban de comentar que el césped no está en buenas condiciones, pero no nos influye. Y si afecta, afectará a los dos. Venimos con la idea de hacer un buen papel, afrontar el partido como otra final y saldremos con esa mentalidad. Son factores que a nosotros no nos afectan", finalizó.