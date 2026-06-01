Mario Hezonja, 'MVP' de la Liga Endesa 25-26

Archivo - Mario Hezonja of Real Madrid celebrates the point during the Spanish League, Liga ACB Endesa, basketball match played between Real Madrid and Valencia Basket at Movistar Arena pavilion on January 18, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alero croata del Real Madrid, Mario Hezonja, ha sido designado este lunes como el 'Jugador Más Valioso' de la temporada 2025-2026 de la Liga Endesa tras llevarse el voto mayoritario de jugadores y medios de comunicación, además de quedar segundo en la preferencia de entrenadores y aficionados, según confirmó este lunes la acb.

El balcánico fue el preferido por parte de jugadores (30 puntos) y medios de comunicación (35,5), mientras que acabó segundo en las preferencias de los entrenadores (24) y repitió segunda plaza, esta vez empatado con David DeJulius (UCAM Murcia), en la votación popular (14).

Con un global de 103,5 puntos, el madridista superó con un margen amplio los 74,5 puntos del base dominicano Jean Montero (Valencia Basket) y los 73,3 del propio DeJulius, para obtener este galardón por primera vez en su carrera.

Hasta esta campaña, en toda su trayectoria en Liga Endesa, Hezonja había sido dos veces Jugador de la Jornada, algo que ha logrado en tres ocasiones durante este curso, recordó la acb, que destacó su nominación en la jornada 29 de la Liga Endesa tras firmar 53 de valoración en la victoria ante el UCAM.

De ahí al final de la temporada, el croata, ante las numerosas bajas, asumió el liderazgo en el equipo que entrena Sergio Scariolo para acabar la campaña con 18,8 de valoración por encuentro, solo superado por los 19,2 de Trent Forrest (Kosner Baskonia) y los 24,3 de Luka Bozic (Coviran Granada). También fue el tercer máximo anotador de la Fase Regular con 17,5 puntos de media por detrás de David DeJulius (17,8) y del alero francés del Kosner Baskonia, Timothé Luwawu-Cabarrot (18,7).