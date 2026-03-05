Mario Nevado sustituye a Alex Dujshebaev en la convocatoria de los 'Hispanos'

Archivo - Dujshebaev Alex (ESP) in action during the Men's Preliminary Round Group A, handball match played between Spain and Slovenia at South Paris Arena 6 during the Paris 2024 Olympics Games on July 27, 2024 in Paris, France. - Alvaro Diaz / AFP7 / Europa Press - Archivo

El lateral derecho Mario Nevado, del IRUDEK Bidasoa Irun, entra en sustitución de Alex Dujshebaev, jugador de Industria Kielce, en la selección española de balonmano de cara a la semana de trabajo previa al clasificatorio al Mundial de Alemania 2027, según comunicó la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

En la próxima semana de trabajo, en la que el equipo dirigido por Jordi Ribera disputará dos compromisos amistosos ante Francia, uno en Le Mans y otro en el Quijote Arena de Ciudad Real, Mario Nevado sustituirá a Alex Dujshebaev.

El madrileño vuelve a vestirse la camiseta de los 'Hispanos', tras hacerlo por última vez el año pasado, en los dos compromisos amistosos que disputó el equipo de Ribera en Suecia ante su equipo nacional. "El lateral derecho está siendo una de las piezas claves esta temporada en el Bidasoa Irun", destacó la RFEBM, sobre el jugador de un equipo que se clasificaron a la Main Round de la EHF European League, y está inmerso en la pelea por hacerse con posiciones europeas en ASOBAL para el próximo curso.

El combinado español se concentrará el domingo 15 de marzo en Madrid para desplazarse al día siguiente a la localidad francesa de Le Mans, donde se medirá a Francia el jueves 19 (20.00 horas) en el primero de los dos amistosos previstos. Posteriormente, regresará a España para viajar hasta Ciudad Real, sede del segundo duelo el domingo 22 (13.30) en el Quijote Arena.

--LISTA DE CONVOCADOS.

-Portería: Sergey Hernández (SC Magdeburg) y Gonzalo Pérez de Vargas (THW Kiel).

-Centrales: Ian Tarrafeta (HBC Nantes) y Petar Cikusa (FC Barcelona).

-Laterales: Imanol Garciandia (Pick Szeged), Marcos Fis (BM Granollers), Mario Nevado (IRUDEK Bidasoa Irun), Agustín Casado (HB Montpellier), Antonio Serradilla (HB Stuttgart) y Jan Gurri (Sporting Lisboa).

-Extremos: Antonio Martínez (HC Porto), Kauldi Odriozola (HBC Nantes), Ian Barrufet (FC Barcelona) y Pablo Guijarro (BM Granollers).

-Pivotes: Antonio Bazán (FC Barcelona), Víctor Romero (Sporting Lisboa) y Abel Serdio (Orlen Wisla Plock).