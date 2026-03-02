Mariona Caldentey: "España ha demostrado que está por encima de cualquier nombre"

Mariona Caldentey during the training camp of Spain Women Team ahead of the qualification matches for the Brazil 2027 World Cup at the Ciudad del Futbol on March 01, 2026, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista de la selección española Mariona Caldentey confesó estar "muy feliz" por la opción de alcanzar este martes ante Islandia el centenar de partidos con la 'Roja' porque era "un objetivo el poder estar el máximo tiempo posible y jugar lo máximo posible" en un equipo que "ha demostrado que está por encima de cualquier nombre" y que siempre muestra "ambición" y ganas de "jugar bien y ganar".

"La verdad es que no era ningún objetivo (llegar a los cien partidos). Obviamente, lo era el poder estar aquí el máximo tiempo posible y jugar lo máximo posible. Sólo hay tres compañeras (Alexia Putellas, Jenni Hermoso e Irene Paredes) que lo han hecho y no es una cosa que llegas a pensar, pero estoy muy feliz", indicó Caldentey este lunes en rueda de prensa previa al duelo ante Islandia.

Para la balear, "es una suerte y un privilegio" jugar con la selección, y admitió que tiene "mala memoria" y que "el fútbol va tan rápido" que no sabría decir algún momento especial. "Me acuerdo de ese primer torneo en el Algarve que fue donde debuté contra Japón y obviamente el ganar un Mundial, el poder participar en unos Juegos Olímpicos, la última Nations en el Metropolitano. Nos ha tocado vivir un poco de todo, pero momentos muy bonitos también", remarcó.

La futbolista del Arsenal recordó que "esta generación ha dado un golpe sobre la mesa". "Al final, ha habido muchas generaciones antes de nosotras que han luchado para que hoy estemos aquí y las jugadoras que llegan ahora nuevas ya lo tienen y creo que nosotras hemos formado parte un poco de esa transición y hemos vivido las dos caras del fútbol", advirtió.

"No hay que perder el saber todo lo que hemos sufrido y todo lo que muchas jugadoras antes de nosotras han tenido. Tenemos mucha suerte y creo que al final el talento siempre ha estado ahí y ahora ese talento está bien trabajado", prosiguió Caldentey.

A la centrocampista le enorgullece el actual grupo que se ha formado y en el que no dependen "de nadie". "Obviamente, hay jugadoras que son muy importantes, pero ganamos el Mundial cuando Alexia (Putellas) estaba volviendo de su lesión de cruzado, ganamos la Liga de Naciones sin Aitana (Bonmatí) ni Patri (Guijarro). Si algo ha demostrado este equipo es que es un equipo y que España está por encima de cualquier nombre y esa es la mejor noticia para su futuro", afirmó.

La campeona del mundo inicia este martes ante Islandia la fase de clasificación hacia el Mundial de Brasil y para la balear "el objetivo claro es estar cuanto antes mejor" y por ello no se pueden relajar ante ningún rival. "La gente puede pensar en el partido contra Inglaterra, pero todos los puntos valen lo mismo y si esta selección tiene algo siempre es ganas de jugar bien, de ganar y de salir a demostrar la ambición", comentó.

En este sentido, celebró que hayan entrado en esta convocatoria "nuevas jugadoras más jóvenes que nunca han estado" y que les ayudan "con esa ilusión" a "empujar un poco más a todas". "Creo que el equipo va a salir a por todas. Aquí no hay relajación, si algo tiene este equipo es respeto siempre y espero que nos salga un buen partido", deseó.

Mariona Caldentey avisó de que Islandia tiene su "fuerte en el equipo". "Es una selección superincómoda con jugadoras que atacan bien a la transición y que son muy peligrosas a balón parado. Su fuerte es el equipo y lo incómodo que hacen todos los partidos", detalló, destacando a nivel individual a la central Viggosdottir y a la delantera Jonsdottir.

La futbolista 'gunner' se perfila como titular en el Skyfi Castalia y le da igual si puede ser más cerca de la creación o en un costado porque lo que le gusta es "jugar". "Me da igual dónde", aseveró. "Cada rol implica diferentes cosas y es verdad que en el Arsenal juego muy cerca de la base y aquí estoy más acostumbrada a jugar en ese último tercio. He jugado ya en muchas posiciones y eso pues me hace estar mejor preparada", puntualizó.

Tras jugar ante Islandia, España deberá viajar a Turquía para medirse a Ucrania en un momento de mucha tensión en Oriente Medio. "Lo que sabemos hasta ahora es que la federación está en contacto con UEFA y con instituciones, y que hasta el momento es un espacio seguro para ir a jugar. Por ahora viajamos el jueves y vamos a ir a jugar el partido. Confiamos en lo que nos dice la gente de la federación que son los que los que saben más que nosotras", explicó.

Finalmente, después del récord de espectadores vivido en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid en el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones ante Alemania, la balear espera que cuentan con el apoyo en Castellón de la Plana. "El último partido en casa fue en el Metropolitano y tenemos un recuerdo increíble de eso y lo tenemos ganas de volver a ver. Ojalá la gente se anime y venga aquí a vernos porque los aficionados son muy importantes", sentenció la centrocampista.