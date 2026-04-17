Mariona Caldentey: "Han sido días difíciles, pero sabemos que tenemos margen"

Archivo - Mariona Caldentey of Spain controls the ball during the European Women’s qualifiers for the FIFA Women’s World Cup 2027, League Phase MD1, football match played between Spain and Iceland at Estadio SkyFi Castalia on March 03, 2026, in Castellon, - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

CÓRDOBA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista de la selección española Mariona Caldentey ha comentado este viernes que los días después de la derrota ante Inglaterra en Wembley (1-0) han sido "difíciles" pero ha destacado que aun quedan "nueve puntos por jugar" en la fase de clasificación y que son conscientes de que el duelo ante Ucrania es un partido idóneo para demostrar que el equipo tiene "margen de mejora".

"Han sido días difíciles porque pierdes y no salen bien las cosas y nos duele. Quedan 9 puntos por jugar y tenemos que ganar esos puntos. Sabemos que los goles pueden ser importantes. Hemos repasado todo y sabemos que tenemos margen de mejora y mañana es un día para demostrarlo. El objetivo ahora es ganar mañana y clasificar cuanto antes para el Mundial de Brasil", afirmó la centrocampista balear en la rueda de prensa previa al partido de clasificación ante Ucrania.

Mariona confesó que tras la derrota ante Inglaterra, lo primero que hicieron fue "dejar espacio para digerir" el resultado. "El primer mensaje es estar tranquilas, ver el partido y analizar. Desde que ha llegado Sonia habíamos estado acertadas de cara a puerta y el otro día no estuvimos bien. Creamos ocasiones que es lo importante", añadió.

"Estamos dolidas por el resultado de Wembley, pero no es algo definitivo y la clasificación sigue estando en nuestras manos. Estamos confiadas en vamos a acabar bien. Confiamos en el equipo que tenemos y en el staff", destacó.

En cuanto al juego del equipo, la centrocampista del Arsenal señaló que saben que tienen que estar cerca entre ellas para "poder combinar". "Todos sabemos a lo que queremos jugar y cual es nuestro estilo. No nos vamos a volver locos. Perdemos un partido que es un toque de atención, pero el equipo está tranquilo", expresó.

La de Felanitx habló del horario del encuentro (16.00 horas) y el calor que se espera, y resaltó que son "las mismas condiciones para todos" y que no será "ni un problema ni una excusa". "Nos sorprendieron a la contra en la ida, en los primeros 5 minutos. Sabemos que ganar a España es una motivación para todo el mundo. Vamos a salir a meter todos los goles posibles, respetando al rival. Tenemos máximas ganas y ojalá que la gente que venga pueda disfrutar", analizó de la selección ucraniana a la que ganó España 1-3 en la segunda jornada.

Por último, opinó sobre su versatilidad dentro del campo: "Estoy teniendo más continuidad en el centro del campo. Me gusta jugar por dentro y estar cerca del área. Pero mientras más posiciones pueda jugar será mejor para mí. Y mientras esté en el campo, perfecto".