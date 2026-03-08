Mariona Ortiz: "Nuestra capacidad de agarrarnos a los partidos es lo que nos hizo llegar a la final del Eurobasket"

Archivo - Mariona Ortiz poses for the photo during the official presentation of the Spanish Women's Basketball National Team for Eurobasket at “All in One” Center on May 19, 2025, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La internacional española Mariona Ortiz ha asegurado que la "capacidad" del equipo de agarrarse a los partidos es lo que les permitió "llegar a una final del Eurobasket y poder competir", y a ello deben encomendarse en el PreMundial, que disputará del 11 al 17 de marzo en Puerto Rico.

"Somos concientes de que no va a ser fácil. A partir de ahí, tenemos que tener muy claro lo que nos ha hecho poder llegar a una final del Eurobasket y poder competir, que es esa capacidad que tenemos de agarrarnos a los partidos, de competir y de ser un equipo", señaló ante los medios de comunicación.

La actual subcampeona de Europa debutará el miércoles 11 ante Nueva Zelanda (18.00 hora peninsular) y continuará su participación el jueves 12 frente a Senegal (18.00). El sábado 14 se medirá a Puerto Rico (1.00 hora peninsular del domingo), el domingo 15 jugará contra Italia (21.00) y cerrará la fase el martes 17 ante Estados Unidos (21.00).

Además, cree que no hay más presión por haber faltado al último Mundial. "Yo creo que no. Lo más importante es que el equipo ha entendido que es más ilusión y ganas, lo mismo que en el Europeo. Somos un equipo de gente joven, aunque yo soy la mayor. Lo importante es que nos centremos en el trabajo diario y en tratar de seguir siendo el equipo que llevamos siendo", apuntó.

"No me he imaginado estando allí -en el Mundial-, igual que no me imaginé estar en unos Juegos, igual que no me imaginé estar en un Eurobasket... Lo que trato de hacer cada día es trabajar para tener la oportunidad de poder vivirlo. Si sucede, ilusionada, feliz como una niña; si no, que espero que no pase, ni lo pienso. Soy muy feliz de poder estar siempre aquí, sea lo que sea", continuó.

También reconoció que no piensa en el partido ante Estados Unidos, que disputa el PreMundial pero ya tiene su clasificación atada. "Te voy a ser muy sincera, ni lo hemos hablado. Algo de lo que somos muy conscientes todas es que el trabajo del día a día y el partido a partido, que suena un tópico, es lo que te lleva a poder competir. Estados Unidos es el penúltimo, ya pensaremos en ello cuando tengamos que pensar en ellas. Lo importante ahora mismo es Nueva Zelanda y a partir de aquí ya veremos", indicó.

Las de Miguel Méndez acuden a la cita tras el refuerzo anímico que supuso alcanzar la final del Eurobasket. "El equipo siempre creyó y siempre creó, pero no desde la soberbia, sino desde la humildad, de creer en la compañera y creer en el equipo y en la capacidad que tenemos. Eso hace que todo sea posible", manifestó.

Por otra parte, la base del Casademont Zaragoza relató cómo ha sido el reencuentro con sus compañeras. "Teníamos muchas ganas de vernos, desde noviembre no habíamos vuelto a estar juntas. Yo noto mucha ilusión y muchas ganas de hacerlo bien", dijo, reconociendo que no piensan en la carga de partidos. "Como teníamos todas ganas de venir, yo creo que una lo hace de una manera diferente. Dejamos el cansancio a un lado porque te apetece estar aquí, porque tienes ganas de cumplir un objetivo como es el de estar en un Mundial. Ese cansancio pasa a un segundo plano y sólo quedan las partes positivas de todo ello", añadió.

En este sentido, cree que el cambio de chip del club a la selección tampoco les costará. "Eso te lo diré tal vez en el primer partido, ahora mismo yo creo que no. Una se acostumbra a esto, ya nos pasó en noviembre. Somos un grupo en el que nos conocemos todas y nos llevamos muy bien todas, y eso hace que el día a día sea mucho más fácil y tal vez ese cambio de chip, también", explicó.

Por último, Ortiz habló de su condición como veterana del equipo. "Qué bien que así sea, qué bueno que el gen competitivo español siga creciendo en la cantera, en jugadoras, y creo que eso va a dar muchas alegrías ahora y en el futuro", concluyó.