Marlaska: "Habrá una modificación de la ley para perseguir a los grupos ultras"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside la ceremonia de entrega de las medallas al Mérito de la Protección Civil, que reconocen la labor en este ámbito de más de doscientas personas e instituciones de diversas administraciones y de la - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este jueves que "habrá una modificación de la ley 19/2007 --contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte-- para perseguir a los grupos ultras" en el fútbol español, al mismo tiempo que pidió "estar a la altura" a nivel de seguridad con un deporte que es "transversal".

"Esta iniciativa es constructiva porque la seguridad es un desafío para todos. El Ministerio de Interior y LaLiga están alineados poniendo al aficionado en el centro y eso dice este protocolo, que apela a la colaboración de clubes las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", explicó el ministro del Interior en la inauguración institucional del II Congreso de Emergencias en Estadios de Fútbol que acogió el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

En el estadio se abordó el protocolo-guía que ha lanzado LaLiga para prevenir y actuar ante situaciones de discriminación, violencia de género, violencias sexuales, abuso o acoso en los estadios de fútbol.

Marlaska indicó que "España es uno de los países más seguros gracias a seguridad pública y privada", por lo que en el deporte, y más concretamente en el fútbol, hay que poner el foco y "tener tolerancia cero". "El fútbol es un fenómeno trasversal que está en todos sitios, en al grada y en el salón de casa. Hay que gestionar este hecho llevado por la pasión. Hay que estar a la altura", afirmó.

"La protección del aficionado debe estar por encima de todo. No vamos a permitir que la violencia campe a sus anchas en los estadios. El fútbol debe ser una fiesta para todos, la violencia no puede camuflarse", recalcó haciendo hincapié al trabajo que hay "detrás de cada evento". "Hay mucha gente trabajando para velar por la seguridad. Hay una planificación, no todo empieza el día del partido", indicó.

El titular de la cartera de Interior subrayó que en lo que va de temporada 2025-26 "se han declarado de alto riesgo 80 partidos de fútbol y baloncesto y ha habido 1.330 propuestas de sanción" en lo que supone un esfuerzo por parte del Gobierno para que "los aficionados se preocupen de disfrutar". "Creemos en este trabajo y seguiremos apostando por él. Habrá una modificación de la ley 19/2007 para perseguir a los grupos ultras", anunció.

Marlaska recordó que España, junto a Portugal y Marruecos, organizará en 2030 el Mundial de fútbol. "Tenemos una magnífica oportunidad para mostrar que somos una potencia mundial para organizar eventos deportivos. Pocos países son capaces de responder con estas características y queremos seguir siendo una referencia. Tenemos una base sólida, se trata de seguir avanzando y hacerlo con determinación", sentenció el ministro.