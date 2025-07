Marlen Estévez, experta en mediación: "En el arbitraje ganar no siempre significa derrotar al otro"

"Un buen líder, en derecho o en deporte, no es quien lo sabe todo, sino quien sabe sacar lo mejor de cada miembro del equipo"

La socia y directora del Departamento de Litigación, Arbitraje y Mediación y miembro del Consejo de Administración de RocaJunyent Marlen Estévez afirmó que en el arbitraje, como en el deporte, "ganar no siempre significa derrotar al otro", y que la IA puede ayudar a "ganar tiempo" y "reducir costes".

En una entrevista concedida al Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), la presidenta del Centro de Mediación Empresarial de Madrid (CMEM) y profesora del Máster en Derecho de los Negocios, Arbitraje y ADR de ISDE señaló que en la mediación la estrategia incluye "desactivar tensiones, crear confianza y abrir espacios de diálogo cuando todo parece roto".

"En arbitraje y mediación, como en el deporte, ganar no siempre significa derrotar al otro, sino alcanzar el mejor resultado posible para tu cliente. La clave está en la estrategia: entender el terreno de juego (el contexto legal y cultural), conocer bien a los jugadores (las partes, los árbitros, los intereses en juego) y tener un plan flexible", manifestó.

De igual forma que un entrenador no improvisa en una final, los abogados tampoco lo hacen. "Estudiamos cada movimiento, anticipamos escenarios y preparamos al equipo legal como si de un partido de alto nivel se tratara. No hay dos conflictos iguales, como no hay dos partidos idénticos. Pero sí hay una constante: la preparación rigurosa, la lectura emocional del partido y la capacidad de cambiar el esquema si el juego lo exige", comparó.

Sobre los paralelismos que existen entre dirigir a un equipo legal y a otro deportivo, Marlen Estévez encontró semejanzas. "Todo cuenta: la preparación técnica, la coordinación, la confianza mutua, la gestión del estrés y el liderazgo. Un buen líder -en derecho o en deporte- no es quien lo sabe todo, sino quien sabe sacar lo mejor de cada miembro del equipo", analizó.

En este sentido, Estévez subrayó que lo importante no es solo el talento sino cómo se ejecuta bajo presión y que, en ocasiones, se prioriza la confrontación por encima de la colaboración, fomentando la idea de 'ganar a toda costa' "antes que la de construir soluciones consensuadas".

"Para afianzar la cultura del acuerdo, es esencial promover un cambio de enfoque desde la universidad, los despachos y las instituciones, reconociendo que la mediación no es una vía 'blanda' sino una herramienta sofisticada", comentó.

"EL CONOCIMIENTO TÉCNICO ES IMPRESCINDIBLE"

A los estudiantes de Grado en Derecho y del Máster en Derecho de los Negocios, Arbitraje y ADR de ISDE, les aconseja que "el conocimiento técnico es imprescindible". "Pero el verdadero valor está en saber cuándo y cómo aplicarlo estratégicamente, en saber leer el contexto, interpretar las normas en el momento actual en el que vivimos, construir puentes y pensar qué es lo mejor para el cliente en cada caso", añadió.

A su juicio, formarse en arbitraje y mediación no es renunciar al litigio sino ampliar la 'caja de herramientas' y cree que se debería incorporar más tecnología, como la IA, para agilizar algunos procesos. "La tecnología no sustituye el juicio humano, pero puede ser un gran aliado en la eficiencia. La IA puede ayudarnos a detectar inconsistencias, gestionar pruebas voluminosas o incluso prevenir potenciales sesgos si se usa bien. La clave será mantener el control humano en las decisiones de fondo, pero apoyarnos en la tecnología para ganar tiempo, reducir costes y, sobre todo, centrarnos en la parte más estratégica", indicó.

A los estudiantes de Grado de Derecho de ISDE, les recomienda que para destacar en el sector deportivo es imprescindible "entender el negocio desde dentro" y que sus tiempos y ritmos "no siempre coinciden con los de los despachos".

"Un abogado deportivo no solo redacta contratos o analiza normativas. Tiene que ser capaz de mediar entre partes con objetivos muy distintos -deportistas, clubes, agentes, federaciones-, y hacerlo en entornos muchas veces cargados de tensión emocional", aclaró.

LA 'VÍA NATURAL' DEL ARBITRAJE

A España todavía le falta, según la experta en arbitraje, un "impulso cultural e institucional más profundo" para que la mediación y el arbitraje se consoliden como vías naturales -y no excepcionales- para resolver conflictos.

"A menudo seguimos pensando en términos de confrontación y ganadores, en lugar de asumir el valor estratégico de preservar relaciones, gestionar riesgos y construir soluciones sostenibles. Necesitamos una mayor implicación de las instituciones públicas, un compromiso real del sector privado y, sobre todo, educación desde etapas tempranas que sitúe el diálogo, la negociación y la gestión colaborativa del conflicto en el centro de la formación jurídica y empresarial", señaló.

Como profesora, a sus alumnos les dice que especializarse en resolución alternativa de conflictos no solo es una oportunidad profesional en crecimiento sino también una forma de liderar con inteligencia emocional, escucha activa y visión a largo plazo. "Les transmito que se puede ejercer el Derecho desde otro lugar: más humanista, más preventivo y transformador", apuntó.

Estévez valoró que la docencia le enriquece "profundamente" y que le obliga a mantenerse en constante actualización, y a traducir la complejidad jurídica en un lenguaje claro y comprensible. "Enseñar es una forma de depurar el conocimiento. Además, me permite mantener una conexión directa con las nuevas generaciones del Derecho, con sus inquietudes, su mirada global y su forma diferente de entender la profesión. Aprendo de su inconformismo, de sus preguntas incómodas, de su impulso innovador. Y me renuevan la convicción de que el arbitraje y los ADR no son simplemente "alternativas" al proceso judicial, sino herramientas poderosas para construir una cultura jurídica más eficiente, más humana y orientada al valor", concluyó.