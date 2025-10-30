Maroan Sannadi se operará de su rodilla derecha el próximo lunes

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero marroquí del Athletic Club Maroan Sannadi se operará de de su rodilla derecha el próximo lunes, una lesión que arrastra desde principio de temporada y ante la que ha seguido un tratamiento conservador en los últimos tres meses, según confirmaron los servicios médicos del club rojiblanco este jueves en un comunicado.

Maroan, que ha participado en nueve partidos esta temporada, comenzó el curso con molestias en su rodilla derecha debido, fundamentalmente, a una afectación meniscal de larga evolución. Así, durante los últimos tres meses ha seguido un tratamiento conservador que le ha permitido estar disponible en todos los partidos disputados.

En este momento, el estado de su rodilla "ha empeorado" de forma que tras "realizar las pruebas complementarias y las consultas pertinentes", se ha tomado la decisión de "intervenir quirúrgicamente" al jugador el próximo lunes, día 3 de noviembre, bajo la cobertura de IMQ.

Como consecuencia de la operación y el periodo de recuperación, Maroan Sannadi estará apartado de los terrenos de juego lo que resta de 2025, y podría volver al equipo, si todo va bien, durante el mes de enero de 2026. El marroquí se suma a las bajas de larga duración del centrocampista Beñat Prados, el central Unai Eguiluz y el sancionado Yeray Álvarez.