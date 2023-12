Maroto pide a Almeida que "no defrauden" con la F1, que no sea "sólo para élites" y que licencias "lleguen a tiempo"

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha pedido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que "no deje pasar la oportunidad" de la Fórmula 1, "que no defrauden", que las licencias "lleguen a tiempo" y que no sea "sólo para élites".

El Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid está más cerca de poder celebrarse al encontrarse la adjudicación en la "fase final" de las negociaciones, lo que provocaría la salida del calendario del GP de España en el circuito de Montmeló y el regreso del 'gran circo' a la capital de España más de 40 años después.

La decisión de llevar la celebración del GP de Madrid de Fórmula 1 a partir de 2026 "no tiene confirmación aún definitiva", estando en estos momentos en la "fase final" de la negociación, según fuentes de la Comunidad de Madrid consultadas por Europa Press. En caso de que las negociaciones entre Liberty Media e Ifema Madrid prosperen la Fórmula 1 desembarcaría en Madrid a partir de 2026, sustituyendo de ese modo al GP de España que se celebra en Montmeló.

Tras el acto por el 45 aniversario de la Constitución organizado por el Ayuntamiento de Madrid, Maroto ha calificado de "buena noticia" si finalmente la F1 llega a la ciudad. "Por eso le quiero pedir al Ayuntamiento que no deje pasar esa oportunidad", ha declarado.

La socialista se ha referido a "la falta de licencias" en casos como el del colegio Newman y sus instalaciones deportivas, caso convertido ahora en un proceso judicial. "Le pido al Ayuntamiento que, si finalmente ese gran premio de Fórmula 1 llega a la ciudad de Madrid, que no defrauden, que el Ayuntamiento esté a la altura, que las licencias lleguen a tiempo", ha remarcado.

Deberá ser además un evento "que incorpore a toda la ciudadanía madrileña y que no sea sólo para aquellos que se lo puedan pagar". "Si finalmente la FIA lo confirma, nosotros apoyaremos el gran premio pero exigiremos al Ayuntamiento que esté a la altura para que en el año 2026 ese gran premio se pueda celebrar", ha indicado.

Reyes Maroto ha insistido en que la F1 tiene que ser para el pueblo de Madrid, no sólo "para las élites", y que el Ayuntamiento "cumpla con los requisitos que exige ese gran premio, que son muchos, muy ambiciosos, y que no les deje tirados". "Creo que lo peor que le puede pasar es que la FIA elija a Madrid y que después el ayuntamiento no esté a la altura", ha terminado.