Márquez sacude el Mundial de MotoGP en el drama de Martín en Misano

Misano: Marc Marquez Spanish Gresini Racing MotoGP Ducati during Qualifying 1 and 2 of Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, MotoGP World Championship in Misano, Italy, September 07 2024,Image: 905559710, License: Rights-managed, - Alessio Marini/IPA Sport / Zuma Press / ContactoPh