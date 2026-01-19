Marruecos anuncia acciones legales por la retirada del campo de Senegal en la final de la Copa África

18 January 2026, Morocco, Rabat: Morocco's players react after the 2025 AFCON Africa Cup of Nations final soccer match between Morocco and Senegal at Prince Moulay Abdellah Stadium. Photo: Ulrik Pedersen/CSM via ZUMA Press Wire/dpa - Ulrik Pedersen/CSM via ZUMA Pres / DPA

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) - La Real Federación de Marruecos de Fútbol (FRMF) anunció este lunes que tomará medidas legales ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la propia FIFA para que ambos organismos "se pronuncien sobre la retirada de la selección senegalesa del campo" durante la final de la Copa África, "así como sobre los acontecimientos relacionados con esta decisión".

En un comunicado en su página, la federación marroquí recalcó que la decisión de sancionar penalti, tras el aviso de la sala de videoarbitraje, en el tiempo añadido del segundo tiempo sobre Brahim Díaz, lo que motivó el enfado de Senegal y su retirada momentánea del terreno de juego, fue "considerada correcta por todos los expertos" y que toda la polémica y tensión surgida "afectó significativamente el desarrollo normal del partido y al rendimiento de los jugadores".

"La FRMF expresa su sincero agradecimiento a todo el público marroquí, que se mantuvo fiel a la selección nacional con su masiva presencia y su apoyo incondicional durante todos los partidos, así como en otros encuentros. También agradece a todos los que contribuyeron al éxito de esta competición continental", sentenció.