Marta Arce: "Es una pena que la prensa no sepa aprovechar todo lo que los paralímpicos pueden dar a la sociedad"

La judoca vallisoletana Marta Arce, triple medallista paralímpica, cree que "es una pena" que los medios de comunicación "no sepan todavía aprovechar todo lo que los deportes más minoritarios pueden dar a la sociedad", a menos de un año de que en Tokio se celebren unos Juegos para los que ella espera, si cabe, mayor atención mediática.

En una entrevista con Europa Press, pese a todo, Arce niega que moleste el caso que les hace la prensa solo cuando se acerca la gran cita paralímpica. "Molestar no es la palabra. Entre otras cosas, porque eso sería una actitud negativa y que no nos conviene ni nos compensa. Recibir atención es lo justo", matiza al respecto.

"Si no la hemos recibido antes, pues aprovechar el tirón para que sigan tirando de nosotros después como unos buenos candidatos a salir en los medios. Porque al final eso es lo que va a hacer que se nos promocione, que se nos vea y que tengamos más recursos", comenta la plurimedallista en Campeonatos del Mundo y de Europa.

Para la judoca con discapacidad visual, ganadora de medallas en Atenas 2004, en Pekín 2008 y en Londres 2012, "es una pena que los medios de comunicación no sepan todavía aprovechar todo lo que los paralímpicos y los deportes más minoritarios pueden dar a la sociedad, porque es mucho".

Además, considera que "los valores del deporte se van desvirtuando un poco" mientras persista un enfoque consumista o simplemente comercial de cada Olimpiada. "Y no por culpa de los deportistas, obviamente, sino por las circunstancias de todo lo que hay alrededor", añade.

"ESTAMOS A MITAD DE UN PROCESO DE CAMBIO"

"Hacen lo que pueden con los recursos que tienen. Gracias a Dios, el número de deportistas paralímpicos, en volumen, siempre es menor que los deportistas sin discapacidad. Y al final, hacen menos ruido 'per se'. Pero yo creo que las federaciones internacionales tratan de sacarnos adelante, en la medida de lo posible", asegura.

En adición, Arce afirma que las disciplinas "que se acaban de integrar" al calendario paralímpico "todavía tendrán que llegar al equilibrio" para captar esa atención mediática perseguida. "Yo creo que estamos a mitad de un proceso de cambio", agrega la judoca.

"No genera el volumen de negocio porque no se le ha dado la opción. La atención mediática que tuvieron los Juegos de Londres no es la que tuvieron los de Pekín y ha ido siempre 'in crescendo'. Y quizás, para cuando intervengan más cosas, los paralímpicos tengan ya su espacio", señala.

Igualmente, lamenta que falte curiosidad entre jóvenes. "Si es que hasta ahora no se nos conoce. Yo doy conferencias y, cuando pregunto en una sala quién ha visto deporte paralímpico, me encuentro en sitios donde hay un brazo levantado o ninguno. Entonces, ¿qué quieres? Las personas demandan lo que conocen", sentencia la española.