Marta Cardona: "Tenemos una identidad de juego que se ve y que tenemos que mejorar"

Marta Cardona, player of Women's Spain Team, during the training day of the Women Spain Team at Ciudad del Futbol of Las Rozas on November 07, 2019, in Madrid, Spain.

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delantera de la selección española Marta Cardona tiene claro que ya acude "más asentada" a las concentraciones del combinado nacional, en el que se estrenó hace algo más de un año, y del que destacó que posee ya "una identidad de juego que se ve" y en el que "siempre ha habido presión".

"Creo que ya vengo con más tranquilidad, conozco más a las compañeras y el estilo de juego de selección. Estoy más asentada y disfrutando un montón. Llevo ya un año viniendo, pero para mí venir siempre es un premio", se sinceró Cardona a Europa Press.

Además, su inicio de campaña con el Real Madrid ha sido positivo, sobre todo en el aspecto goleador. "He empezado bastante bien y llevo tres goles, algo que antes me costaba bastante más y ahora estoy más decisiva y mejorando. Es un premio individual, pero al final se trata de ayudar al equipo, siempre con el enfoque de sumar cosas", expresó.

En cambio, con la 'Roja', con la que acumula ya siete internacionalidades, aún no lo ha logrado. "Me falta estrenarme, pero tampoco es algo que me obsesiona y nunca me ha obsesionado. Me haría ilusión, a quién no, pero lo que tengo que hacer es aprovechar los minutos que tenga y ayudar", remarcó.

España afronta la recta final de 2020 con los dos partidos ante Moldavia y Polonia, frente a los que quieren dejar "los deberes hechos" con la clasificación para la Eurocopa de 2022. "No hemos perdido ningún partido, sólo empatado ante Polonia, y esa es la línea a seguir, ganar a Moldavia y, por supuesto, a Polonia", comentó.

"Es tópico, pero tenemos que centrarnos en Moldavia y prepararnos para este viernes, y luego, a partir de las 23.00 horas, en Polonia. Tenemos que ir paso a paso. Sabemos que Polonia es un rival más fuerte, pero eso no quiere que no haya que preparar el partido de Moldavia", añadió la aragonesa.

La extremo reconoció que conviven con "la presión". "En la Absoluta eras imagen de muchas niñas y de gente que nos sigue, pero siempre la ha habido. Al crecer ahora el fútbol femenino quizá haya más gente que nos está siguiendo y que vayamos a más, pero eso es lo que hemos hecho desde el principio", admitió.

"Hemos trabajado, nos sentimos mejor y ya tenemos una identidad de juego que se ve que es España y por la que se nos identifica. Tenemos que seguir teniéndola y mejorarla cada vez más", afirmó la jugadora del Real Madrid.

Marta Cardona no ve problemas en que la Euro se haya retrasado al 2022 y recordó que todo ha sido por algo tan "negativo" como la pandemia. "Tengo 25 años y me considero joven", señaló entre risas. "Un año se pasa relativamente rápido y yo voy a dar lo máximo de mí para poder estar allí, pero no va a ser fácil. Tengo que estar al cien por cien toda la temporada", asumió.

La jugadora también estuvo en la prestigiosa 'She Believes Cup', donde demostraron que son "muy competitivas" y que quisieron ir a ganar pese a que fuese un torneo amistoso porque tenían "la motivación extra de jugar ante potencias mundiales". "Te da ese plus de querer ganarlas, es todo un aprendizaje constante", recalcó.

En aquella cita disfrutaron del público que suele acudir en masa a ver el fútbol en Estados Unidos, pero justo en ese momento se desencadenó lo peor de la pandemia, el confinamiento y la vuelta a la acción sin aficionados. "A todo el mundo que le encanta el deporte sabe que cambia con o sin público. Ya no hemos acostumbrado, pero es un chasco no poder disfrutar en el campo con tu gente cuando juegas en casa o fuera cuando te presiona el público rival. Esperemos que todo vuelva a ser como antes", deseó.

"EL REAL MADRID ES EL REAL MADRID"

También ya lleva con normalidad vivir casi en una 'burbuja'. "Es la situación que se ha dado y son las medidas que tienes que cumplir por la pandemia para estar todas sanas y que no nos pase nada. Lo llevamos bien, estamos concienciadas de lo que hay y no hay ningún problema", subrayó.

Marta Cardona fue uno de los muchos fichajes que realizó el 'nuevo' Real Madrid, un proyecto que ilusiona a la zaragozana. "El Real Madrid es el Real Madrid. Apuesta por todo y tenemos condiciones inmejorables, somos unas afortunadas", confesó.

"Sí que en la Real Sociedad me sentía como una profesional y en el Real Madrid lo mismo. Me he adaptado muy bien, hay un grupo muy sano y nos estamos conociendo cada vez mejor. Hemos hecho una pretemporada muy larga y eso nos ha ayudado a conseguir lo que estamos consiguiendo", añadió la atacante.

La internacional no escondió que en la selección y en su club se "juega de otra manera, con distinta filosofía". "Te tienes que adaptar, cambiar el 'chip' y saber lo que te pide el entrenador en cada situación. Aquí en la selección estás con compañeras que son de talla mundial y aprendes un montón, pero en el club también. Se cayeron Maite (Oroz) e Ivana (Andrés), pero veníamos seis a la concentración, más Jakobsson y Asllani con Suecia, y Olga Carmona con la Sub-20. Eso quiere decir que tenemos un nivel alto", remarcó.

Para Cardona, de todos modos, "todos los clubs" desean que las futbolistas sean "más profesionales" y puedan dar "un salto de calidad". "Eso es poco a poco. Quizá se ha dado algún paso atrás, pero tenemos que seguir apoyando todos esto para que vaya a más porque es en beneficio de todos", aseveró.