Marta Fernández Muñoz jugará en la NCAA con las Cincinnati Bearcats

Marta Fernández jugará en la NCAA con las Cincinnati Bearcats. - CINCINNATI BEARCATS

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La española Marta Fernández Muñoz, base de 21 años y 1,63 metros de altura, ha indicado este jueves que jugará con las Cincinnati Bearcats en el campeonato universitario de baloncesto de Estados Unidos (NCAA).

Con su cuenta en Instagram, en una imagen vistiendo la indumentaria de las Bearcats y bajo el lema 'committed' ('comprometida' en español), la jugadora focense anunció el próximo destino de su incipiente carrera profesional tras haber jugado el pasado curso en el Recoletas Zamora.

No obstante, su paso reciente por el equipo zamorano para competir en la LF Challenge se vio truncado a principios del pasado abril, debido a una lesión de rodilla que ya arrastraba desde meses atrás.