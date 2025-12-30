Marta García busca emular a su tocaya Domínguez y Kamworor quiere cerrar diciembre ante Mayo

Archivo - March 9, 2025, Apeldoorn, Gelderland, Netherlands: Apeldoorn, Netherlands, March 9th 2025: Marta Garcia (ESP) competes in the Women 3000m Final during the European Athletics Indoor Championships Apeldoorn 2025 at Omnisport Stadium in Apeldoorn, - Europa Press/Contacto/Leiting Gao - Archivo

El atleta keniano Geoffrey Kamworor arrancará 'a priori' como favorito para ganar en categoría masculina la 61ª Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Internacional, cuya salida será este miércoles a las 19.55 horas junto a una prueba femenina donde la española Marta García buscará revalidar su título del año pasado y emular a una tocaya suya.

Respecto a los hombres, Geoffrey Kamworor correrá por las calles de Madrid bajo el legado de sus compatriotas Eliud Kipchoge, Leonard Komen y Mike Kigen. Eso sí, él ya es triple campeón mundial de medio maratón, dos veces campeón mundial de cross y plata mundialista en 10.000 metros, y además ha ganado en dos ocasiones la reputada Maratón de Nueva York.

Incluso en este 2025 Kamworor ganó la Maratón de Róterdam (2:04:33) y fue segundo en la Media de Barcelona, detrás del ugandés Jacob Kiplimo. Su mejor marca en 10K es 27:44, aunque es de hace más de una década y enfrente tendrá a la 'Armada' española liderada entre otros nombres por Carlos Mayo, Jesús Ramos, Adrián Ben, Aarón Las Heras, Fernando Carro y Eduardo Menacho, éste en su retorno a un 10K en ruta.

Los profesionales afrontarán un recorrido que discurrirá por zonas emblemáticas de la capital como Concha Espina, Serrano, República Argentina, la Puerta de Alcalá, la Plaza de Cibeles, Neptuno, el Paseo del Prado, Atocha, la Avenida Ciudad de Barcelona y la dura cuesta de la Albufera, hasta llegar a la meta del festivo Estadio de Vallecas.

¿DOS TRIUNFOS ESPAÑOLES SEGUIDOS DESPUÉS DE 22 AÑOS?

Respecto a las mujeres, se verá a la talentosa neerlandesa Diane van Es, plusmarquista europea de 5K en ruta y autora de un registro de 14:39. Vigente plata continental de 10.000 metros, presumiblemente luchará con Carla Gallardo y sobre todo con Marta García, que defenderá su triunfo del 2024 y, si vence otra vez, emularía a Marta Domínguez.

La laureada exatleta palentina fue la última española en ganar dos ediciones consecutivas de la 'Sansil' Vallecana. Lo hizo en 2002 y 2003, los dos primeros títulos de los tres que acumuló en esta competición durante su trayectoria en la élite antes de desaparecer mediáticamente a raíz de su condena por dopaje en noviembre de 2015.

Nueve años después de aquello, Marta García consiguió la victoria con nuevo récord español y rompió una sequía nacional que se remontaba a la edición de 2008, precisamente cuando Marta Domínguez se proclamó por tercera y última vez campeona en esta singular carrera de Nochevieja.

Para que la Marta de ahora imite a la Marta de entonces, lo tendrá difícil ante una Van Es que con 30:29 tiene la mejor marca de 10K en ruta de todas las participantes. En la salida también estará Aleksandra Lisowska, campeona de Europa de maratón en 2022; con título nacional de 10K en ruta (32:14) en este 2025, buscará ser la segunda atleta polaca en el podio de esta 'Sansil', tras Karolina Jarzynska en 2016.