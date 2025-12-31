Marta García y el favorito Kamworor se llevan la victoria en la San Silvestre

Archivo - Marta García hace historia con la primera victoria española desde 2008 y plusmarca nacional de la Nationale Nederlanden San Silvestre Vallecana - DANIEL CARPIO - Archivo

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El atleta keniata Geoffrey Kamworor se ha impuesto este miércoles en la 61ª Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Internacional por delante de los españoles Jesús Ramos y Aarón Las Heras, que cerraron el podio, mientras que en la categoría femenina la victoria fue, de nuevo, para la española Marta García, que se impuso en un duelo de inicio a fin a la neerlandesa Diane Van Es.

El keniata Kamworor, con un tiempo de 27 minutos y 40 segundos, y la española Marta García, con record nacional de la prueba (31 minutos y 11 segundos), han sido los grandes triunfadores de la 61 edición de la San Silvestre Vallecana. Una victoria, en el caso de la española, que supone la segunda consecutiva, algo que no conseguía una atleta española desde que lo hiciera Marta Domínguez en 2002 y 2003.

Ya desde el primer kilómetro el gran favorito para llevarse la prueba, Kamworor tomó la delantera de la prueba, y junto al keniata los españoles Jesús Ramos, Aarón Las Heras y Eduardo Menacho. En la carrera femenina, la neerlandesa Diane Van Es y Marta García mostraban el por qué estaban llamadas a ser el dúo que se jugara la victoria en el Estadio de Vallecas.

Y tras tres primeros kilómetros rapidísimos, el quinteto de cabeza de carrera masculina quedaría reducido a trío con Kamworor, Las Heras y Jesús Ramos como integrantes. Aunque, una vez pasado el kilómetro cuatro el favorito seguiría cobrándose víctimas, y ya sólo aguantaba con él Jesús Ramos. Mientras, que en la femenina el duelo entre la española y la neerlandesa seguía con las espadas en todo lo alto.

Y sería al paso por la estación de Atocha cuando Kamworor intentaría asestar el golpe definitivo a la prueba con un cambio de ritmo, pero Jesús Ramos, continuaba aferrándose a sus opciones y a la carrera. Pero no podría aguantar mucho más tiempo, llegando el keniata sólo a la entrada al barrio de Vallecas. Sí que se mantendría unida la cabeza de carrera femenina, sin ningún signo de debilidad, ni en Marta García ni en Diane Van Es.

Así, Kamworor se permitió el lujo de disfrutar en solitario de los últimos kilómetros de la carrera. Mucho más tuvo que sufrir Marta García para revalidar su triunfo del año pasado, pero en el último kilómetro reventó a la neerlandesa para entrar imperial al un estadio de Vallecas que se vino a bajo al ver que, por primera vez en 22 años, una atleta nacional repetiría título. Además, lo haría logrando el mejor tiempo de la historia de una mujer española en la prueba, 31:11.

Además, los corredores Mohamed Massat y María Moreno fueron los ganadores de la prueba popular. Una prueba que tuvo una participación de 10.002 atletas.