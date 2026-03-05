Marta García e Íñigo Martínez de Albornoz rozan el podio en el Campeonato de Europa de esquí de montaña

February 22, 2025, Bormio, Milan, Italy: GARCIA FARRES Marta (ESP) Uphill on foot during ISMF World Cup - Ski Mountaineering, Ski Mountaineering race in Bormio, Italy, February 22 2025 - Europa Press/Contacto/Davide Vaninetti/Ipa Sport /

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los esquiadores españoles Marta García Farrés e Íñigo Martínez de Albornoz han ocupado este jueves el cuarto puesto en la prueba del relevo mixto en esquí de montaña durante el Campeonato de Europa, que se está disputando en la estación de Shahdagh (Azerbaiyán).

Esta segunda jornada del Europeo de 'skimo' fue soleada, al contrario del día anterior, y brindó una final sénior de relevos mixtos donde un grupo compacto de equipos se mantuvo unido hasta la primera transición, donde ya lideraban Italia, Alemania, España, Suiza y Polonia.

La lucha por los puestos de cabeza siguió durante las tres primeras vueltas, pero el dúo suizo paulatinamente tomó el control de la carrera. Marianne Fatton y Thomas Bussard marcaron entonces un ritmo fuerte y constante, creando un hueco que los demás equipos no pudieron mitigar.

En la última vuelta, Bussard conservó esa cómoda ventaja, lo que permitió a la pareja suiza cruzar la línea de meta en 35:55.0 y asegurar otra medalla de oro para su país en este Europeo, ya que la propia Fatton en la víspera había ganado la final femenina del esprint.

Por detrás de los helvéticos, los italianos Alba De Silvestro y Michele Boscacci realizaron una carrera sólida hasta terminar segundos con un registro de 36:48.9, mientras que la dupla alemana formada por Tatjana Paller y Finn Hösch completó el podio con un tiempo de 37:12.0.

Detrás de los germanos, García Farrés y Martínez de Albornoz acabaron en la cuarta posición con su tiempo de 39:18.0 y fueron seguidos por el dúo polaco de Iwona Januszyk y Jan Elantkowski, quienes aseguraron ese quinto lugar con un tiempo de 40:35.4.