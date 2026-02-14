Marta García: "Intento mantener los pies en el suelo porque si mañana no ganas, ya no eres nadie"

Marta Garcia of Spain looks on in the Women's 1500m during the World Athletics Indoor Tour Gold Madrid 26 at Polideportivo Gallur on February 06, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Marta García reconoce que para "mejorar" en el deporte de élite "hay que ser un poco obsesivo y tener siempre esa motivación máxima", al mismo tiempo que intenta "mantener los pies en el suelo" y tomarse "con la mayor naturalidad del mundo" los elogios, porque "si mañana no ganas, ya no eres nadie".

"Hay que ser un poco obsesivo y tener siempre esa motivación máxima para querer seguir mejorándote. Y no ver nunca el techo, creo que es algo que va en el ADN de los deportistas. Siempre obsesionada con mejorarme y con hacer las cosas lo mejor que puedo, porque es la manera de avanzar. Sobre todo, cuando estás a estos niveles que cada décima de segundo, cada segundo, es un mundo", explicó la palentina en una entrevista a Europa Press antes de competir en Gallur en el World Athletics Indoor Tour Gold.

Marta García vivió un 2025 extraordinario que culminó el 31 de diciembre con su segunda victoria consecutiva en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, con un tiempo de 31:11, aunque en esta ocasión los sentimientos fueron "diferentes". "Siempre es muy especial y me sorprendió mucho el cariño de la gente. Este año, el llevar el control de la carrera, el tener la responsabilidad, lo he disfrutado de otra manera", recuerda.

"He tenido que lidiar con esa presión, pero es un honor tenerla cuando la gente está esperando algo de ti, porque el año pasado hiciste algo grande y diferente, pero es una carrera que sin duda es de las que más disfruto del año. Dejar a tu familia en casa un 31 de diciembre para venir a correr significa que es algo muy especial", reveló.

Porque Marta García conectó rápido el "tremendo fiestón" y el ambiente de "locura" de la carrera madrileña, que llevaba más de dos décadas sin ver ganar a una española. "Y la verdad que el aprecio extra que tiene la gente hacia el deporte y hacia nosotros, que después de correr su carrera se quedan a esperarnos en el Estadio del Rayo y entrar ahí, es algo que no se puede explicar", agradeció.

Aunque la palentina intenta tomarse con "la mayor naturalidad del mundo" todos los comentarios positivos y elogios, tratando de "mantener los pies en el suelo". "Es que esto es un día y mañana, si no ganas, ya no eres nadie. La verdad es que la Vallecana me ha dado mucho alcance, y también por eso es una prueba que me gusta y creo que tenemos que estar ahí para acercar el deporte profesional al deporte más amateur. Creo que falta conexión ahí y yo quiero intentar crearla", expresó la fondista.

Aquí también entra en juego la motivación en la élite, la cual no siempre está de tu lado. "Me encanta correr, lo haría de todas las maneras. Pero hay días que son difíciles o que te encuentras mal, esos son los días donde también no solo tiramos de motivación, sino también de disciplina, es lo que hay que hacer hoy para estar bien mañana. Hay que usar todos esos recursos. Obviamente, no todos los días te sientes con la mayor motivación ni plenitud", relató.

"Yo siempre creo que sin trabajo el talento da igual, da igual. Pero es verdad que el talento te puede permitir llegar más fácil o no, pero luego el trabajo es lo que va a marcar tu diferencia. Es como el que tiene mucho dinero y lo tira y no sabe invertirlo o utilizarlo de la manera adecuada", explicó.

Finalmente, Marta García establece en el Mundial de Pista Cubierta de Torun (Polonia), del 20 al 22 de marzo, el gran objetivo de esta parte de la temporada. "Prácticamente quedan dos meses, a finales de febrero, me tendré que clasificar para el Mundial, es el Campeonato de España, y luego marzo, que lo tengo como ahora mismo muy lejano, después de los contratiempos hemos estado luchando con cada obstáculo del día a día. Voy partido a partido", concluyó.