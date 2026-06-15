Marta Suárez ficha por el Valencia Basket hasta 2029

Archivo - April 25 2026 Golden State Valkyries forward Marta Suarez (77)goes to the basket during the preseason WNBA game between Seattle Storm and the Golden State Valkyries. Thurman James / CSM - Europa Press/Contacto/Thurman James - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket confirmó este lunes el fichaje de la alero española Marta Suárez, nuevo refuerzo del equipo 'taronja' por las próximas tres temporadas, hasta la 2028-2029, y que recala en la LF Endesa tras su paso por los Estados Unidos.

La jugadora ovetense comenzó sus primeros pasos en el Siglo XXI, donde coincidió con Elena Buenavida y Helena Pueyo, con las que compartirá vestuario en el equipo valenciano, y de ahí puso rumbo a los Estados Unidos, donde se vinculó a la Universidad de Tennesse para comenzar con su vida universitaria.

En su primera temporada, disputó 22 partidos con 16 minutos de media jugados, mientras que la segunda no la pudo completar por una lesión en el pie. En 2023, realizó un pequeño parón para regresar a España por motivos personales, y a su retorno a Estados Unidos se unió con los Golden Bears de California, donde pasó dos temporadas.

En su último año universitario, Suárez se trasladó a Texas de la mano de TCU Horned Frogs donde promedió 17,2 puntos, 7,3 rebotes y 2,4 asistencias por partido en una media de 30 minutos en pista y alcanzando la 'Elite Eight' del 'March Madness'.

El pasado mes de abril, la alero española fue seleccionada en el 'draft' de la WNBA en el puesto 16 por las Seattle Storm, aunque sus derechos se traspasaron a Las Golden State Valkiries. Después de jugar un partido de pretemporada, la franquicia de San Francisco rescindió su contrato y días después Phoenix Mercury anunció su fichaje como jugadora de desarrollo.

Además, a nivel internacional, la jugadora ovetense ha formado parte de las categorías de formación de la selección española, destacando el bronce en el Europeo Sub-16 de 2018. El pasado verano fue convocada entre las 14 jugadoras que formaron parte de la España B que dirigía Rubén Burgos, técnico del Valencia Basket hasta esta última temporada.