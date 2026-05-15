Marta Torrejón: "Me esperaré a colgar las botas para echar la mirada atrás"

Marta Torrejón - Europa Press/Contacto/Sven Beyrich/Sports Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La defensora del Barça Marta Torrejón confesó la misma emoción que cuando buscaba su primer título de cara a la final de la Copa de la Reina Iberdrola este sábado contra el Atlético de Madrid, valorando mucho una carrera exitosa e inesperada, y sabiendo que ganar en el Gran Canaria sería la preparación perfecta para afrontar la siguiente semana la final de la Liga de Campeones.

"El equipo yo creo que llega muy bien. La Liga solucionada, Supercopa, ganada. Con esta final de Copa y la semana que viene otra. Es un buen partido para preparar el partido de la semana que viene ante un buen rival, y el equipo llega en buen momento y en buena forma. Tanto esta final como la semana que viene son dos títulos. El equipo es ambicioso, bien lo sabéis, y son semanas especiales, con un nerviosismo especial. Esta primera final es un primer paso de cara a la semana que viene, nos ayuda a prepara la que viene, y ojalá podamos levantar el título", afirmó.

La segunda capitana blaugrana compareció en rueda de prensa en el estadio canario en la previa a una final donde el Barça, dominador del fútbol nacional, llega como claro favorito. "Los roles os los dejamos más a vosotros. Te lo juegas todo, ellas van a ir a ganar el título de la temporada y nosotras queremos revalidar, y para mí es especial. Una competición muy bonita, especial", afirmó una Torrejón que aspira a la que sería su 13ª Copa de la Reina.

A sus 36 años, Torrejón no quiere "echar la mirada atrás". "Me esperaré a colgar las botas para echar la mirada atrás. No se normaliza, yo valoro mucho, la evolución que ha tenido el fútbol femenino en España, muy agradecida de haber vivido este momento de cambio. Se abren los estadios, se llenan, la gente se engancha, y ojalá de aquí a diez años todavía estemos mejor", confesó.

"Especiales son todos, los primeros y los últimos que puedan venir. No me puedo quejar en cuanto a títulos con este club. En estos diez años he ganado muchos trofeos. Recuerdo la final de Las Rozas (2016 contra Atlético), no pudimos remontar. En Extremadura, en el descuento. Las finales son siempre complicadas, apretadas. El Atleti es un gran equipo, con grandes jugadoras. Arriba, jugadoras rápidas, y hemos preparado bien el partido", apuntó.

Por otro lado, Torrejón valoró el salto del Barça en estos años y su legado. "No es fácil lo que estamos haciendo, darte cuenta de lo que faltaba cuando no ganábamos, lo hemos conseguido. Muchas niñas y niños nos miran, tenemos ejemplos como Alexia Putellas o Aitana Bonmatí, que han ganado Balones de Oro. Tiene referentes que hace años no había tantos", comentó.

"No me esperaba tener el recorrido que hemos tenido en este club, pero cuando firmé mi primer año con el Barça habían empezado a ganar sus títulos, y la verdad es que a partir de 2015, gracias a su profesionalización y a la apuesta del club, el palmarés es envidiable. Hemos llegado muy lejos en pocos años y este equipo no para, la ambición, el trabajo diario, los frutos se están recogiendo", terminó.