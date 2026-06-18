Martín Anselmi, entrenador del Elche CF: "Estoy en el lugar en el que quiero estar, se viene un año mágico"

El técnico rosarino Martín Anselmi ha sido presentado este jueves en el Martínez Valero como nuevo entrenador del Elche CF en sustitución de Eder Sarabia. - ELCHE CF

El técnico rosarino ha sido presentado este jueves en el Martínez Valero en sustitución de Eder Sarabia

ELCHE (ALICANTE), 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El técnico argentino Martín Anselmi afirmó este jueves que está "en el lugar" que quiere estar y pronosticó "un año mágico" en su presentación oficial como nuevo entrenador del Elche CF para la temporada 2026-27 en LaLiga EA Sports en sustitución de Eder Sarabia, quien renunció por motivos personales.

"Estoy en el lugar donde quiero estar. Lo único innegociable es la entrega. Quiero un equipo protagonista, intenso, inteligente y que tenga la pelota", comentó en el acto celebrado celebrado en la sala de prensa del estadio Martínez Valero, acompañado por el director general del club, Pedro Schinocca.

Martín Anselmi ha expresado su ilusión por iniciar esta nueva etapa y ha asegurado sentirse plenamente identificado con el club franjiverde y su proyecto. El nuevo entrenador franjiverde también ha destacado la importancia del colectivo por encima de las individualidades y ha insistido en que sus equipos deben competir al máximo en cada partido.

"Hay dos palabras clave para mí: competir y equipo. No concibo el fútbol desde lo individual", ha explicado, al tiempo que ha mostrado su voluntad de conocer en profundidad a la plantilla y hablar con su antecesor, Eder Sarabia, antes de tomar cualquier decisión en materia deportiva.

Anselmi, exentrenador del Cruz Azul, Oporto y Botafogo, entre otros clubes, concluyó la presentación con un mensaje de ilusión hacia la afición del Elche: "Que el hincha contiue sintiéndose identificado. Se viene un año mágico", aseguró.