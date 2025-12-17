Martín Landaluce y Rafael Jódar empiezan las Next Gen ATP Finals de forma dispar

Archivo - Rafael Jodar, durante un partido. - ITF - Archivo

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Martín Landaluce ha perdido este miércoles ante el noruego Nicolai Budkov Kjaer por 4-1, (7)3-4, 4-2 y 4-3(4), mientras que el también español Rafael Jódar ha ganado al estadounidense Learner Tien por 1-4, 4-3(3), 1-4, 4-2 y 4-3(4), en sendos partidos dentro de su mismo grupo en las Next Gen ATP Finals.

Este torneo se está disputando en Yeda (Arabia Saudí) y congrega a los ocho mejores tenistas del mundo menores de 20 años. En el King Abdullah Sports City, Jódar fue el primero de los representantes españoles en debutar y lo hizo con un reñido duelo, que duró poco más de dos horas y donde salvó cuatro bolas de partido en el quinto y definitivo set.

Por su parte, Landaluce cayó en su compromiso después de una hora y 42 minutos, y actualmente es el colista del Grupo Azul. Ahí Budkov Kjaer ocupa de momento el liderato, pero en la segunda jornada lo pondrá en liza durante su encuentro ante Jódar.