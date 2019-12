Martín Presa: "El Rayo es una víctima, sentimos pena y vergüenza"

Publicado 16/12/2019 0:35:42 CET

"He hablado con Zozulia y le he dado un abrazo"

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, condenó lo sucedido este domingo en el Estadio de Vallecas, donde se suspendió el partido contra el Albacete por los insultos a Roman Zozulia, "un ser humano que merece respeto", y sobre una posible sanción al Rayo explicó que el cuadro madrileño "es una víctima".

"Es una noche muy triste para el Rayo y el deporte. Queremos condenar tajantemente los insultos que una parte de la afición, ubicada en el fondo, ha proferido a un jugador rival", dijo en rueda de prensa para explicar lo ocurrido en la jornada 20 de LaLiga SmartBank.

El partido entre Rayo y Albacete se suspendió por los insultos que recibió Roman Zozulia de parte de la afición de Vallecas, "hijo de puta, puto nazi. Zozulia eres un nazi", lo que llevó a ambos equipos a no volver al césped en el segundo tiempo y la decisión del colegiado de no reanudar el juego.

Presa dejó claro que no se puede permitir lo ocurrido y pidió "identificar" a los culpables. "El fútbol está para unir, no es desunión. No se puede permitir lo vivido hoy. Hemos pedido que cesara esa actitud. ¿Sanción para el Rayo? El Rayo es una víctima. Hemos puesto todos los medios a nuestro alcance. El entrenador hizo un llamamiento de respeto", dijo.

"El Rayo tomará medidas, pero responsables de la identificación deben encargarse de identificar a estos sujetos. Quien tiene potestad para ilegalizar es la comisión antiviolencia", añadió. "Para nosotros este era un partido vital. La mayoría de la afición ha estado respetuosa. Sentimos pena y vergüenza de que esto pase. Aquí se forma a los futbolistas en el respeto", afirmó.

Presa explicó que plantearon desalojar el estadio, después de que en el primer tiempo el colegiado parase un par de veces el partido por los insultos. "El Albacete no está dispuesto a salir al terreno de juego y ofrecemos desalojar. La coordinadora de seguridad no lo estima. Estamos de acuerdo los dos equipos a jugar en mejores condiciones. No vamos a tolerar ningún tipo de violencia", explicó.

"He hablado con Zozulia y le he dado un abrazo, porque es un ser humano y merece respeto. En el Rayo Vallecano tiene derecho a jugar todo el mundo independientemente de su raza o ideología. El Rayo quiso que Zozulia jugase", recordó, sobre el fichaje frustrado del jugador ucraniano en el mercado de invierno de hace tres años.

"No podemos culpar a todos por unos. Sería injusto. Hoy se ha hecho mucho daño al Rayo y al fútbol. El Rayo Vallecano no se sienta con quien no está dentro de las normas. Me figuro que se hablará en las próximas semanas de una posible fecha. Esto es un prejuicio. Está el calendario cargado. Habrá que buscar una fecha de la mejor manera posible", añadió.