Martín Presa: "El video del Poznan es miserable, burlarse de la humildad de otro"

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, calificó de "miserable" el video del Lech Poznan en la previa al duelo de la Conference League para "burlarse de la humildad" del vestuario del Estadio de Vallecas, el cual recordó que siguen modernizando.

"El vídeo me parece miserable, miserable porque yo creo que, no en el fútbol, en la vida, el mofarse, el burlarse, el reírse de la humildad o de la pobreza de otra persona, en este caso una entidad deportiva o una persona, es algo desde mi punto de vista incalificable, horroroso, y de una altanería anormal", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

Martín Presa dejó una contundente respuesta al video que el equipo polaco publicó en redes sociales señalando lo viejo del estadio. "Estamos muy molestos. Tenemos el estadio que tenemos. Este estadio ha cumplido todos los parámetros que exige la UEFA, después de un trabajo muy importante durante todo el verano, y es un vestuario que está apto", afirmó.

"Seguramente no es un vestuario lujoso como pueden ser el de Anoeta o el de Real Madrid. Aquí se han cambiado Ronaldo, Messi, y no han puesto ninguna pega y creo que ningún jugador del Poznan tiene la altura deportiva de estos jugadores", añadió.

El presidente del Rayo señaló la "suerte" que tuvo el equipo polaco con una inversión de 160 millones de euros por parte de los gobiernos locales y nacionales para construir su estadio con motivo de la Eurocopa de 2012. "Más quisiéramos que se gastasen nuestras autoridades locales 160 millones de euros", dijo.

"Es más, llevo yo desde hace tiempo diciendo lo vetusto que es el estadio y poniendo todo por parte del Rayo para nosotros construirnos un estadio. Lo feo es el daño, del ambiente que puede hacer una situación como ésta, porque el fútbol está para unir. Una competición europea es para estrechar lazos entre países entre aficiones y nunca para desunir. Es completamente contrario al fin que debe buscar una competición deportiva", terminó.