Martín de la Puente cae en las semifinales de Wimbledon

Archivo - July 12, 2025, Wimbledon, London, England: 12th July 2025; All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, England; Wimbledon Tennis Tournament, Day 13; Martin De La Puente (ESP) serves to Gordon Reid (GBR) in their men's wheelchair doubles - Europa Press/Contacto/John Patrick Fletcher

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Martín de la Puente no se puso clasificar este viernes a las semifinales del cuadro individual del tenis en silla de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre hierba, al caer ante el japonés Tokito Oda, número uno del mundo, en dos sets por 7-5, 6-3.

El jugador gallego no pudo repetir su final de hace dos años en el 'grande' londinense después de volverse a topar con el asiático, que ya le dejó a principios del año pasado sin el título en el Abierto de Australia y que antes de este torneo le había derrotado en un torneo sobre hierba.

Sin embargo, por momentos, el español, tercer cabeza de serie, dio la sensación de que podía romper la tendencia ante una de sus 'bestias negras' cuando se llegó a colocar con un prometedor 5-2 arriba en el primer parcial y tuvo hasta tres bolas de set (40-0) con 5-3.

No las aprovechó y Oda no perdonó al vigués, que perdió ocho juegos consecutivos para sufrir la remontada de su rival en la primera manga y con un duro 3-0 en el inicio de la segunda, una ventaja que el número uno del mundo no desperdició para sellar su pase a la final ante el británico Alfie Hewett.