Martín de la Puente, campeón de España de tenis en silla por novena ocasión

Martín de la Puente posa con su trofeo de campeón de España - REAL CLUB PINEDA

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gallego Martín de la Puente confirmó su favoritismo y se proclamó por novena vez, quinta de forma consecutiva, campeón de España MAPFRE de tenis en silla de ruedas tras la cita celebrada hasta este sábado en las pistas del Real Club Pineda de Sevilla, donde derrotó en la final al andaluz Cisco García.

De la Puente, número cuatro del ranking mundial, no dio demasiadas opciones a sus rivales durante un evento en el que mostró su actual condición de número uno nacional de este deporte y donde hizo doblete en la modalidad de dobles junto a Dominik Bukala.

Precisamente su pareja fue su víctima en las semifinales del torneo, al que arrolló por un doble 6-0 en apenas 40 minutos para citarse por el título con Cisco García, que se vio beneficiado de la lesión del otro gran favorito, el madrileño Dani Caverzaschi.

En la pelea por el trofeo de campeón tampoco hubo demasiada historia porque De la Puente, salvo un momento de duda al inicio del primer set, fue muy superior al andaluz, desarbolado y derrotado por un autoritario 6-1 del gallego que, 24 horas antes, había ganado en dobles, donde hace unas semanas se volvió a coronar 'maestro', junto a Bukala por idéntico resultado ante Patxi Fadrique y Francesc Tur.