Martín de la Puente no puede alcanzar la final del US Open

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Martín de la Puente no pudo alcanzar este viernes la final en la modalidad de tenis en silla del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura, después de caer ante el número uno del mundo Tokito Oda por un doble 6-3.

El jugador gallego, tercer cabeza de serie en Flushing Meadows, no pudo dar la sorpresa ante el gran favorito al título, que se le volvió a cruzar en su camino esta temporada ya que también le eliminó en las semifinales del Abierto de Australia y en las de Roland Garros.

Oda, que en este 2026 ya ha ganado los títulos en la arcilla roja parisina y en la hierba de Wimbledon, no dejó pasar el mal día con el saque del vigués (12 dobles faltas), que además no pudo sacar un buen partido a sus opciones de rotura, con sólo una de las nueve de las que dispuso y que le hizo ir arriba 3-1 en la primera manga. En la segunda, De la Puente aguantó hasta el 3-3, pero ahí encajó un 'break' clave que ya no pudo levantar.