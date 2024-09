Martín de la Puente: "Supimos llevar las emociones muy bien toda la semana en París"

Daniel Caverzaschi: "Este bronce fue algo precioso que me llevaré para el resto de mi vida"



MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas Daniel Caverzaschi y Martín de la Puente se mostraron "muy orgullosos" tras conseguir la primera medalla del tenis en silla español en unos Juegos Paralímpicos con el bronce que lograron en dobles en Paris 2024 tras vencer a la pareja francesa Frederic Cattaneo y Stephane Houdet.

"Estoy muy orgulloso de cómo supimos gestionar ese partido, contra todo el público en contra. Fue algo precioso y que me llevaré para el resto de mi vida", declaró Daniel Caverzaschi en una entrevista con Europa Press a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras disputar los Juegos Paralímpicos de París.

El jugador madrileño recordó que los primeros cuatro juegos empezaron "bastante tensos", y que les costó ver que cada punto que perdían, "la grada se venía arriba". "Luego fuimos encontrando nuestro juego, y también el punto al público. Acabar jugando muy bien y con esa medalla histórica es algo superemocionante. He vivido muchas emociones personalmente la última semana, y estamos muy orgullosos", explicó.

Al regresar a España, recibieron el calor y el cariño de toda la gente que les esperaba en el aeropuerto cantando y celebrando. "Veníamos tan reventados en el avión que ni pensábamos que nos iban a recibir así. Ha sido una bonita sorpresa, y son más emociones aún", dijo sonriente.

Por su parte, Martín de la Puente recordó que esta victoria les llegó tras caer en semifinales contra la pareja japonesa Takuya Miki-Tokito Oda, un "día duro" para ellos, que se sintieron "muy cerca" de los números 2 del mundo. "Es deporte y hay que saber encajar las derrotas. Hemos sabido llevar las emociones muy bien toda la semana, sabíamos que estábamos listos para esto, y tanto Dani como yo trabajamos mucho para brindar estos momentos", señaló.

Él era consciente de que contra la pareja francesa era su "momento", y estaban "más que preparados" para poner el colofón a una "semana fantástica para el tenis en silla español y el deporte paralímpico". También agradeció la cálida acogida de la afición española a su vuelta. "Llegar a casa con esta música y con esta gente, se nota un montón y ojalá que siempre el deporte paralímpico pueda tener estas cosas bonitas que a nosotros nos llenan tanto de ilusión", deseó.

El tenista gallego además acabó cuarto en el cuadro de individuales, pero no duda en afirmar que su resumen general "es muy positivo". "Estamos donde queríamos estar, jugando el último día de competición en dobles y en individual. Me hubierse encantado luchar por el oro o la plata, pero me tocó el bronce y Gustavo (Fernández) jugó mejor. Sólo queda darle la enhorabuena y prepararnos mejor para el siguiente", expresó.

Sus próximos objetivos serán el Torneo de Cerdeña, que se disputará a finales de septiembre, donde De la Puente defiende título, además del Máster Nacional en noviembre, y el Campeonato de España en diciembre, aunque con la vista puesta ya en la preparación para el Open de Australia de enero del próximo año.