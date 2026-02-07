Martín Zubimendi allana la victoria del líder Arsenal contra el Sunderland

07 February 2026, United Kingdom, London: Arsenal's Martin Zubimendi (L) celebrates scoring his side's first goal with teammate Declan Rice during the English Premier League soccer match between Arsenal and Sunderland at the Emirates Stadium. Photo: John - John Walton/PA Wire/dpa

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal FC ha ganado por 3-0 al Sunderland AFC en la jornada 25 de la Premier League, mientras que el Manchester United y el Chelsea FC han vencido respectivamente al Tottenham Hotspur por 2-0 y al Wolverhampton Wanderers por 1-3, para así presionar en la tabla al Aston Villa tras su empate (1-1) en casa del AFC Bournemouth.

Old Trafford aupó el telón de este sábado, donde a la media hora fue expulsado 'Cuti' Romero en los visitantes. Bryan Mbeumo abrió la lata en el 38', con un zurdazo raso y cruzado a la salida de un córner, y Bruno Fernandes hizo el 2-0 en el 81', rematando de lado un centro de Diogo Dalot. Este triunfo puso a los 'red devils' con 44 puntos en zona noble.

A su rebufo, con 43 puntos, se colocó el Chelsea tras derrotar al colista en el Molineux Stadium gracias a un 'hat-trick' de su estrella Cole Palmer, sus dos primeros goles con penaltis y el tercero en el 38' a pase de Marc Cucurella. Así, los 'blues' también recortaron distancia al Aston Villa, que malgastó haber ido 0-1 en el Vitality Stadium.

El recién fichado Rayan marcó para los locales en el 55' e igualó con ello el tanto inaugural de Morgan Rogers para los 'villanos', que ahora lucen 47 puntos en el tercer puesto de la clasificación liguera. Misma cosecha tiene el Manchester City antes de medirse al Liverpool, pero los 'citizens' con la opción de alcanzar 50 puntos si ganan este domingo.

Con presión añadida saltarán al césped de Anfield los pupilos de Pep Guardiola, sabedores de que el líder Arsenal alcanzó en esta sesión de sábado los 56 puntos. Martín Zubimendi descorchó la cuenta local en el Emirates Stadium poco antes del descanso, con un derechazo raso desde fuera del área y que tocó en la cepa de un poste antes de colarse.

Mediada la segunda parte, Viktor Gyökeres anotó el 2-0 con un disparo cayéndose dentro del área y él mismo en el tiempo de descuento logró el 3-0 remachando una asistencia de Gabriel Martinelli en un contragolpe. La derrota dejó al Sunderland, con 36 puntos, en medio de la tabla.