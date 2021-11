Martínez-Almeida: "Es injusto criticar a Simeone después de 10 años"

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida aseguró que es "injusto" criticar al técnico del Atlético, Diego Pablo Simeone, después de sus 10 años al frente del banquillo colchonero, al mismo tiempo que reconoció que el Real Madrid "ahora está fuerte" y que Vinicius Jr vive un "momento excepcional".

"Estamos vivos en Champions, con una situación complicada, somos el vigente campeón de Liga y estamos a apenas cuatro puntos del Real Madrid. Después de 10 años, criticar a Simeone es injusto", valoró José Luis Martínez-Almeida este lunes sobre las críticas a Diego Pablo Simeone tras la derrota en Champions ante el Milan.

El alcalde de la capital asistió a la gala de los Premios Marca, desde donde mostró su "sorpresa" por la no nominación de Jan Oblak a los The Best y confesó cuál es su "debilidad" para el Balón de Oro'. "Lewandowski merecería que se le reconociera su carrera", reconoció.

"El Real Madrid está fuerte en la Liga, pero el 'Atleti' nunca deja de creer, lo demostramos el año pasado, vamos a competir hasta el final", finalizó el alcalde madrileño, confesando que vio el gol de Vinicius ante el Sevilla y destacando el "momento excepcional" que vive el brasileño.