Más de 1.000 corredores participarán en el Medio Maratón Ciudad de Soria-Abel Antón. - SORIA

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.000 corredores participarán en el Medio Maratón Ciudad de Soria-Abel Antón, que se celebrará este sábado 27 de septiembre y de forma simultánea con el 5K Fermín Cacho que recorrerá los hitos más emblemáticos de la capital soriana.

La jornada arrancará a las 12:00 horas con las Carreras Infantiles Joven IN, en las que los más pequeños podrán disfrutar de su primer contacto con el atletismo popular. Por la tarde, a las 17:00 horas, dará comienzo el 5K Fermín Cacho-Caja Rural.

A las 17:50 horas se dará el pistoletazo de salida al Medio Maratón Ciudad de Soria-Abel Antón, que este año vuelve a ofrecer a los participantes un recorrido rediseñado y que combina los principales enclaves históricos de la ciudad con zonas naturales.

Desde la Plaza Mariano Granados, punto de salida y llegada, los corredores pasarán por la Alameda de Cervantes, las Iglesias de Santo Domingo y San Juan de Rabanera, la Plaza Mayor, el Palacio de los Condes de Gómara y la icónica Ermita de San Saturio junto al río Duero.