Más de 3.200 aficionados disfrutan en Sevilla de la III edición de LaLiga de las Mascotas - LALIGA

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Estadio La Cartuja de Sevilla acogió este domingo la III edición de LaLiga de las Mascotas, una jornada llena de entretenimiento y ambiente familiar en la que más de 3.200 aficionados disfrutaron de un evento único en el fútbol profesional español.

Organizado por LaLiga, el evento reunió a algunas de las mascotas más emblemáticas de los clubes del fútbol español, que compitieron en diferentes pruebas sobre el césped. En esta edición participaron 16 mascotas de clubes de LaLiga: Granaín (Granada CF), Palmerín (Real Betis), Tamarro (FC Andorra), Pío Pío (UD Las Palmas), Koki (Córdoba CF), Pepe Zorrillo (Real Valladolid), Babazorro (Deportivo Alavés), La Sisa (Girona FC), Amunt (Valencia CF), Súper Boke (Málaga CF), Quecete (Albacete Balompié), Dimonió (RCD Mallorca), Txurdin (Real Sociedad), Súper Pepino (CD Leganés), Caballati (AD Ceuta) y Datigol (Elche CF).

Además, el evento contó con la participación especial de Curro, emblemática mascota de la Expo de Sevilla, y KC Wolf, la mascota de los Kansas City Chiefs de la NFL. Tras la disputa de las diferentes pruebas, la clasificación final dejó como ganador a Súper Boke, la mascota del Málaga CF. El podio lo completaron Pío Pío, de la UD Las Palmas, y Koki, del Córdoba CF.