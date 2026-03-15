Más de 48.000 socios votan en las elecciones del Barça, con un 42,34% de participación

El secretario de la Junta Directiva del FC Barcelona, Josep Cubells, tras dar los datos de participación en la jornada electoral del domingo 15 de marzo de 2026 - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 48.480 socios y socias del FC Barcelona han ejercido su derecho a voto este domingo en las elecciones a la presidencia del club blaugrana, lo que supone una participación final del 42,34 por ciento del censo electoral, según informó el secretario de la Junta Directiva, Josep Cubells, al cierre de la jornada a las 21.00 horas.

Cubells compareció ante los medios tras el cierre de las mesas electorales para comunicar el último índice de participación antes del inicio del escrutinio, en unos comicios en los que los socios estaban llamados a elegir al nuevo presidente del club entre los candidatos Joan Laporta y Víctor Font.

Por sedes, la mayor parte de los votos se emitieron en Barcelona, con 43.282 papeletas depositadas, mientras que en Girona votaron 2.223 socios, en Tarragona 1.672, en Lleida 741 y en Andorra 562.

Pese a que la jornada apuntaba a una participación alta, sobre todo al mediodía, finalmente no se rompió ningún récord de participación ni de votación. De hecho, estos 48.480 socios y socias que votaron se quedan lejos de los 56.360 de 2021 y del récord de 57.088 de 2010, el récord absoluto de votos, si bien superan a los 47.270 votos de 2015.

No obstante, en cuanto al porcentaje de participación respecto al censo electoral, que era de 114.504 socios y socias este domingo, estos comicios no superaron el 42,34 por ciento, la cifra más baja desde 1997 (cuando votaron el 34,38 por ciento del censo) porque en 2015 ese porcentaje fue ligeramente superior (43,12%).

Previamente, hasta las 16.30 horas habían votado 38.257 socios y socias, lo que suponía un 33,41% de participación. En ese momento, por sedes, se habían registrado 34.115 votos en Barcelona, 1.799 en Girona, 1.326 en Tarragona, 563 en Lleida y 454 en Andorra.

Antes, hasta las 13.00 horas, habían ejercido su derecho a voto 21.978 socios, un 19,19% del censo electoral. A esa misma hora, por sedes, habían votado 18.850 socios en Barcelona, 1.405 en Girona, 1.032 en Tarragona, 415 en Lleida y 276 en Andorra.

La jornada electoral había arrancado con normalidad desde primera hora. De hecho, hasta las 11.00 horas ya habían votado 7.240 socios, lo que suponía un 6,32% de participación.

En los comicios de 2021, a las 13.00 horas habían votado 37.350 socios, un 34,03 por ciento del censo, aunque esas cifras incluían ya el voto previo por correo. En 2015, a esa misma hora había votado el 20,22 por ciento del censo (22.166 votos), cifras muy parejas a las registradas este domingo.

Las urnas se cerraron a las 21.00 horas, momento en el que comenzó el escrutinio para conocer al nuevo presidente del FC Barcelona, tras darse a conocer un sondeo de la televisión pública catalana que daba como ganador a Joan Laporta con el 66,6 por ciento de los votos.