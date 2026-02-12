Más de 50 niños del Málaga CF disfrutan del taller 'Futura Afición' de la Fundación LaLiga. - LALIGA

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 niños del Málaga CF disfrutaron este miércoles del taller 'Futura Afición', desarrollados por la Fundación LaLiga, una sesión didáctica donde los valores positivos del fútbol, tales como el trabajo en equipo, la deportividad, el compañerismo y la tolerancia.

Se trata de la primera visita del proyecto a los clubes de LaLiga en la que es la undécima edición del proyecto. El evento comenzó con la bienvenida de José María Muñoz, presidente de la Fundación del Málaga CF y Administrador Judicial del Málaga CF; y Olga de la Fuente, directora de la Fundación LaLiga, quienes animaron a todos los presentes a interiorizar los conocimientos que se iban a transmitir a través de los talleres, y aplicarlos en su día a día, tanto en el terreno de juego como en su vida cotidiana.

A continuación, los participantes fueron visitando y completando el itinerario con las diferentes dinámicas de concienciación en valores y sensibilización sobre la violencia en el fútbol y los comportamientos antideportivos.

También, realizaron varios retos sobre la interiorización y la identificación de otras situaciones conflictivas, como se pudo ejercitar en el módulo 'Fuera de juego al Bullying', apartado en el que los participantes desarrollan una serie de ejercicios didácticos que profundizan sobre las características de esta problemática cada vez más presente entre la infancia y la adolescencia.

En esta nueva temporada, los niños y niñas de esta jornada de Futura Afición conocieron las novedades de campaña 'LaLiga VS Bullying', plataforma de LaLiga y los clubes que luchan contra el odio tanto dentro como fuera de los estadios, impulsando iniciativas que promueven una sociedad más respetuosa e inclusiva a través de los valores positivos del fútbol. Con esta premisa y bajo el conce pto de 'Un equipo no deja a nadie solo', se busca sensibilizar e inspirar a los niños a actuar a favor de la víctima ante un caso de Bul lying.

Tras completar favorablemente cada una de las dinámicas preparadas para la ocasión por parte de los jugadores y jugadoras de categoría alevín y benjamín del Málaga CF, la jornada finalizó con un ejercicio de reflexión final, con la visualización de los murales con mensajes que habían hecho cada uno de los grupos y con un sorteo de balones y entrega de regalos.

Olga de la Fuente valoró el "seguir sumando el compromiso real" de los clubes de LaLiga para "avanzar" en "un propósito compartido: prevenir la violencia en el fútbol y erradicar conductas antideportivas". "La educación en valores desde las categorías de base es clave, porque el deporte no se limita al juego; también es una herramienta para formar personas y trasladar aprendizajes esenciales a su vida cotidiana", añadió.

Por su parte, José María Muñoz destacó que para el Málaga CF y su Fundación es "una prioridad" trabajar desde la base en "la formación integral" de sus jóvenes. "Iniciativas como Futura Afición refuerzan nuestro compromiso con una educación en valores que trasciende el terreno de juego y que contr ibuye a formar mejores personas, dentro y fuera del fútbol", agregó.

Más allá de estas jornadas con la colaboración de los clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, el proyecto Futura Afición dirige sus actividades al ámbito escolar, con alumnos de 3º a 6º de educación primaria. Las sesiones están basadas en la gamificación como aliada para la transmisión de mensajes, a través de retos y juegos totalmente renovados cada temporada, y actividades interactivas con recursos tecnológicos.

Además, en esta temporada, y siguiendo la trayectoria marcada en la lucha contra Bullying, se seguirá trabajando en la creación de materiales pedagógicos y talleres presenciales para que los niños y niñas sepan cómo comportarse ante una situación de acoso en todas sus etapas: prevención, detección y actuación. De forma más concreta, junto a la AEPAE (Asociación Española de Prevención del Acoso Escolar), se creará un manual de prevención y un protocolo de actuación para entornos deportivos, con el fin de que clubes y entidades deportivas tengan herramientas necesarias para actuar frente a un caso de acoso.