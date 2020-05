Mascarell: "No creo que la Bundesliga empiece el 9 de mayo"

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jugador español del Schalke 04 Omar Mascarell ha asegurado que la reanudación de la Bundesliga, que no cree que pueda darse "el 9 de mayo" como apuntaban algunos medios de Alemania, puede ser "un impulso" para que otras ligas completen sus temporadas, y ha afirmado que es "muy importante" acabar la competición para evitar problemas económicos en los clubes.

"Yo creo que el 9 de mayo no empezaremos. Es probable que empecemos una semana después. El día 30 nos lo dirán, y a partir de ahí espero que nos den un par de semanas para prepararnos bien, porque si no va a ser difícil dar el cien por cien. Además no va a haber fans, así que la intensidad no va a ser la misma", señaló en una entrevista al programa 'Onda Fútbol' de Onda Cero.

El capitán del conjunto alemán relató cómo están llevando a cabo los entrenamientos. "De momento no hemos entrenado con mascarillas, aunque se habla también de eso. Tampoco nos han hecho test. Nos cambiamos en vestuarios diferentes, un máximo de ocho jugadores por campo, mantenemos la distancia. Es algo muy diferente, pero nos estamos adaptando", manifestó.

El centrocampista tinerfeño considera "muy importante" volver a jugar y acabar la competición. "Los clubes están pasando un mal momento. Hay mucha gente que trabaja en el club y no tiene un gran sueldo; por eso también nos rebajamos la ficha los jugadores, para evitar que hubiera más problemas, y de momento lo estamos consiguiendo", subrayó. "Si empieza la Bundesliga, puede ser un impulso para otras ligas y nos puede ayudar a todos", apuntó.

"Jugar a puerta cerrada aquí es gravísimo. Estamos acostumbrados a ver todos los estadios llenos los fines de semana. Va a ser duro, para los aficionados y para nosotros. Fíjate que tenemos el derbi contra el Dortmund. Pero si no hay más remedio, tendremos que hacerlo. Espero que todo el mundo entienda la situación", concluyó.