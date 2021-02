Mascherano: "A Messi le veo muy bien, por su lenguaje corporal y actuaciones"

Nuevo miembro de '#LaLigaAmbassadors': "Es un honor representar a LaLiga"

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exjugador y nuevo embajador de LaLiga Santander Javier Mascherano ha asegurado que ve a su excompañero y compatriota Leo Messi "muy bien" en el club blaugrana y en esta temporada, aunque no quiso entrar a valorar su futuro ni aconsejarle sobre qué decisión tomar.

"A Messi lo veo bien. Más allá de que el Barcelona no está pasando su mejor momento, por su lenguaje corporal y sus actuaciones, no ha cambiado en lo que lleva haciendo 15 años y en ese sentido sí lo veo muy bien", aseguró durante su puesta de largo como embajador de LaLiga.

Eso sí, como compañeros que fueron y amigo, no se atreve a decirle si es mejor seguir en el Barça o tomar la decisión de probar fortuna en otro equipo, dado que acaba contrato a finales de esta campaña. "Jamás me atrevería a darle a Leo un consejo. Son decisiones totalmente personales. Como amigo, apoyaré la decisión que tome", aseguró.

Por otro lado, el propio Messi le ha comentado que tanto Pedri como Ansu Fati tienen la voluntad de "seguir creciendo". "Son chicos que tienen una gran proyección. No es fácil jugar a este nivel a sus edades. La proyección es muy grande, por lo que me ha comentado Leo son jóvenes con ambición de seguir creciendo. Ojalá les vaya muy bien", les deseó.

Y es que Mascherano tuvo una gran carrera, con paso destacado por el Barça. "Fue maravilloso por todo lo que nos tocó vivir, pero también es un vacío enorme el que sientes cuando lo dejas. Es un club especial, con una filosofía y estilo muy marcados. Cuando vas para otros lugares, es difícil volver a adaptarte", reconoció.

De todo modos, no quiere entrar en la actualidad blaugrana, ni valorar el mal momento defensivo. "Estando fuera, no me gusta opinar de lo que puedo llegar a ver. Pero por haberlo vivido, el jugar en defensa en el Barcelona, nunca es fácil. Siempre tomas riesgo y tienes que estar muy concentrado porque una equivocación la pagas muy cara. Hay un entrenador que tiene que dedicarse a ello y no soy yo quien tiene que comentar los errores", se sinceró.

En cuanto a ser embajador de LaLiga, asegura ser un "enamorado" de la competición. "Me ha cautivado. De hecho, tengo un hijo que es catalán, que es de Barcelona. Y sigo mirando LaLiga, porque ya de 'chiquito' pude crecer viendo partidos de la Liga, con referentes como Redondo. Y, luego, pude jugarla un rato", destacó.

"Más allá de ser un honor, representar a LaLiga por estos lugares como embajador también es una gran responsabilidad. Trataré de ayudar a que LaLiga siga creciendo más, como viene haciendo los últimos años", comentó al respecto.

"He tenido la suerte de tener grandes momentos en LaLiga. Quizá los grandes partidos, los grandes 'Clásicos' hace que uno los recuerde con mayor nitidez. Y gracias a LaLiga somos reconocidos en cualquier lugar", rememoró sobre alguno de sus mejores momentos en España.

El director de Relaciones Institucionales Internacionales y del proyecto de Embajadores y Leyendas, Fernando Sanz, fue el encargado de darle la camiseta de embajador y de darle la bienvenida a un club con unos 30 embajadores.

"Da gusto escuchar a un profesional como Mascherano hablando de unos valores muy importantes para LaLiga, de ahí que le hayamos elegido como uno de nuestros embajadores. Estoy aquí viendo y disfrutando de esto, de estar por ejemplo con estas dos leyendas del fútbol argentino", en referencia a Mascherano y a Fernando Redondo, exjugador de Real Madrid.

Pero, virtualmente, el acto contó con la presencia de otros embajadores de LaLiga, como Aritz Aduriz o Andrés Iniesta, quien se alegra de "volver a compartir equipo" con Javier Mascherano.

"Andrés, como persona, es un '10'. Estoy muy contento de este recibimiento. La carrera de un futbolista hace que pase mucho tiempo sin ver a alguien con quien antes has compartido todo. Pero con Andrés, cuando nos vemos, es como si no hubiera pasado ni un día", señaló sobre el manchego.